Статистики рассказали, как с начала года менялись цены на топливо в Красноярском крае

Posted 21 октября, 04:43
Published 21 октября, 04:43
Modified 21 октября, 04:43
Updated 21 октября, 04:43
Рост цен на топливо после прошлогодней стабилизации начался весной 2024 года, затем был скачок в июле и, наконец, в августе — за месяц цены на некоторые виды топлива выросли почти на 6 рублей.
Красноярскстат назвал средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в Красноярском крае в 2024 году.
В документе заявляется, что средняя стоимость литра бензина в конце сентября составила 60,08 рубля. Утверждается, что в январе литр топлива в среднем стоил 53,38 рубля и с начала года он подорожал на 6,7 рубля.
Как заявляют статистики, в конце января средняя стоимость АИ-92 составляла 49,78 рубля, в конце сентября — 54,61 рубль.
В исследовании указано, что средняя стоимость АИ-95 на красноярских АЗС была 60,75 рубля и с начала года выросла на 7 рублей 19 копеек.
Статистики утверждают, что в январе литр дизельного топлива в среднем стоил 71,52 рубля, в сентябре — 71,78 рубля.