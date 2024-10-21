prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 04:43

Published 21 октября, 04:43

Modified 21 октября, 04:43

Updated 21 октября, 04:43

Статистики рассказали, как с начала года менялись цены на топливо в Красноярском крае

Статистики рассказали, как с начала года менялись цены на топливо в Красноярском крае

21 октября 2024, 04:43
Фото: 1MI
В Красноярскстате назвали среднюю стоимость топлива в Красноярском крае и рассказали, как менялись цены на бензин. Утверждается, что с начала года средняя стоимость топлива выросла на 6,7 рубля.

Рост цен на топливо после прошлогодней стабилизации начался весной 2024 года, затем был скачок в июле и, наконец, в августе — за месяц цены на некоторые виды топлива выросли почти на 6 рублей.

Депутат краевого ЗС Алексей Бойков обращался в УФАС с просьбой разобраться в ситуации. Там не увидели нарушений со стороны АЗС. В сентябре Бойков заявил, что планирует обратиться в прокуратуру.

Красноярскстат назвал средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в Красноярском крае в 2024 году.

В документе заявляется, что средняя стоимость литра бензина в конце сентября составила 60,08 рубля. Утверждается, что в январе литр топлива в среднем стоил 53,38 рубля и с начала года он подорожал на 6,7 рубля.

Как заявляют статистики, в конце января средняя стоимость АИ-92 составляла 49,78 рубля, в конце сентября — 54,61 рубль.

Фото: 24.rosstat.gov.ru

В исследовании указано, что средняя стоимость АИ-95 на красноярских АЗС была 60,75 рубля и с начала года выросла на 7 рублей 19 копеек.

Статистики утверждают, что в январе литр дизельного топлива в среднем стоил 71,52 рубля, в сентябре — 71,78 рубля.

  • До этого статистики рассказали о динамике цен на топливо в Красноярском крае. Утверждается, что в этом году рост цен существенно замедлился.
Читайте также:
Прокуратуру попросили проверить рост цен на бензин в крае. УФАС нарушений не увиделоБензин в Красноярске и крае подорожал на 9-16% за год. Какой сильнее всего?В Красноярском крае оказался самый доступный бензин в Сибири
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Красноярский край#АЗС#Бензин#Цены#Красноярскстат#Топливо#Рост цен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика