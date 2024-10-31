Красноярская урбанистка рассказала, как экологично избавиться от ненужных вещей

Posted 31 октября, 10:56
Published 31 октября, 10:56
Modified 31 октября, 10:58
Updated 31 октября, 10:58
Об этом Быстрова написала пост в своем телеграм-канале «Профессиональная горожанка». Она рассказала, что недавно переезжала, и решила не везти в новую квартиру ненужные вещи.
«Мне не хотелось везти в новую квартиру довольно многое, но и от мысли просто выбросить ненужное в мусорный бак было не по себе: какими-то вещами еще можно пользоваться, какие-то просто нельзя легкомысленно выбрасывать».
Вот как урбанистка в итоге избавилась от вещей:
По итогу, пишет Быстрова, она сдала даже больше вещей, чем перевезла.
«Конечно, потребовалось время на сортировку и подготовку вещей и вторсырья. Не следует думать, что подобные сервисы — это способ как попало скинуть свой грязный хлам, нужно читать правила приема. Но моральное удовлетворение оказалось выше ожидаемого».