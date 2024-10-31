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Posted 31 октября, 10:56

Published 31 октября, 10:56

Modified 31 октября, 10:58

Updated 31 октября, 10:58

Красноярская урбанистка рассказала, как экологично избавиться от ненужных вещей

Красноярская урбанистка рассказала, как экологично избавиться от ненужных вещей

31 октября 2024, 10:56
Фото: t.me/profgorozhanka.
Красноярская урбанистка Мария Быстрова рассказала, как экологично расстаться с ненужной одеждой и книгами.

Об этом Быстрова написала пост в своем телеграм-канале «Профессиональная горожанка». Она рассказала, что недавно переезжала, и решила не везти в новую квартиру ненужные вещи.

«Мне не хотелось везти в новую квартиру довольно многое, но и от мысли просто выбросить ненужное в мусорный бак было не по себе: какими-то вещами еще можно пользоваться, какие-то просто нельзя легкомысленно выбрасывать».

Вот как урбанистка в итоге избавилась от вещей:

  • базовое вторсырье — вынести в сетку для пластика, стекла и металла у дома;
  • хорошие, но ненужные книги — отдать на благотворительную распродажу в Бакен;
  • исправные вещи для повторного использования — передать проекту «Свалка»;
  • неисправное и годное к переработке — вывезти с помощью услуги «экотакси» от экоцентра «Круговорот».

По итогу, пишет Быстрова, она сдала даже больше вещей, чем перевезла.

«Конечно, потребовалось время на сортировку и подготовку вещей и вторсырья. Не следует думать, что подобные сервисы — это способ как попало скинуть свой грязный хлам, нужно читать правила приема. Но моральное удовлетворение оказалось выше ожидаемого».
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Вещи#Экология#Красноярск#Мусор
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