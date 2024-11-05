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Posted 5 ноября, 11:03

Published 5 ноября, 11:03

Modified 5 ноября, 11:05

Updated 5 ноября, 11:05

Красноярцам не трудно искать работу во время дефицита кадров

Красноярцам не трудно искать работу во время дефицита кадров

5 ноября 2024, 11:03
Фото: 1MI.
Красноярцы рассказали, как они сейчас оценивают трудности поиска работы

Опрос провел сервис — SuperJob. В среднем опрошенные красноярцы оценили сложности трудоустройства на 6,4 балла из 10 в условиях кадрового дефицита.

Судя по средним оценкам, проще всего искать работу в возрасте от 30 до 32 лет включительно: средняя оценка — 4,4 балла, сложнее всего — после 60 лет: 7,5 балла.

При этом самая высокая средняя оценка — у мужчин старше 60 лет: 8,1 балла), а у женщин — в 54—56 лет: 7,4 балла.

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