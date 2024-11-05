Красноярцам не трудно искать работу во время дефицита кадров

Posted 5 ноября, 11:03
Published 5 ноября, 11:03
Modified 5 ноября, 11:05
Updated 5 ноября, 11:05
Опрос провел сервис — SuperJob. В среднем опрошенные красноярцы оценили сложности трудоустройства на 6,4 балла из 10 в условиях кадрового дефицита.
Судя по средним оценкам, проще всего искать работу в возрасте от 30 до 32 лет включительно: средняя оценка — 4,4 балла, сложнее всего — после 60 лет: 7,5 балла.
При этом самая высокая средняя оценка — у мужчин старше 60 лет: 8,1 балла), а у женщин — в 54—56 лет: 7,4 балла.