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Posted 8 ноября, 05:03

Published 8 ноября, 05:03

Modified 8 ноября, 05:03

Updated 8 ноября, 05:03

В Красноярске часть Ленинского района на весь день осталась без отопления. Вот адреса

В Красноярске часть Ленинского района на весь день осталась без отопления. Вот адреса

8 ноября 2024, 05:03
Фото: 1MI.
В Красноярске часть домов в Ленинском районе на целый день остались без отопления. Информация об этом появилась на сайте 005.

Сегодня, 8 ноября, в Красноярске в Ленинском районе из-за плановых работ на сетях около сотни домов останутся без тепла, в том числе 4 детсада и 5 школ. Сообщается, что отопления в домах не будет с 07:00 до 20:00.

В диспетчерской службе 005 назвали адреса, где отключили теплоснабжение.

Список адресов:

Львовская 43 (школа), 47а, 49, 49а, 51, 53, 54, 56, 62, 62а, 64, 66;

Волжская 2, 5, 6, 7, 7а, 9, 10, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 32 (детсад);

Богдана Хмельницкого 1а;

 

Инициаторов 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

Энергетиков 56, 73, 73а, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89;

Автомобилистов 68, 70(техникум), 70а, 72, 141а (школа-интернат);

Амурская 30а, 30, 32, 16г, 48а, 30а/1, 30а/4, 32а, 16а, 16, 18, 26, 34, 36, 44, 46, 48, 24, 20;

Аральская 5 (школа), 1(школа), 12, 7, 1к1, 1а, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 16а, 1/1, 3;

Бийская 5а, 1, 2, 3, 8, 5, 6, 4;

Волжская 31г, 51Б, 24, 29, 27, 52, 48, 40, 36, 34, 38, 42, 46, 50, 47, 39, 35, 31, 49, 45, 51, 53, 33, 55, 22;

Говорова, 71;

Квартальная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9;

Минина 123, 123а (детсад), 125;

Нерчинская 5, 6;

Пожарского 158, 164, 162, 160, 162а, 166, 168;

Спортивная 186, 188, 180, 190, 192, 182, 184, 170, 174, 172, 178, 176, 194 (детсад);

Тобольская 23а, 31а, 33Б, 17, 19а, 23, 25а, 27а, 33а, 35а, 27, 25, 31, 33, 37а;

Учумская 9, 9а;

Даурская 8,16, 4, 10, 6, 16а (детсад);

Машиностроителей 8 (гимназия), 9г, 54, 13, 15, 17, 11, 21, 25, 19, 3, 1, 5, 9, 27, 11а, 7(детсад).

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Школы#Отопление#Детсады#Ленинский район#Дома
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