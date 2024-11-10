Женщина попала в реанимацию после массовой атаки беспилотников, загорелись дома

Posted 10 ноября, 07:37
Published 10 ноября, 07:37
Modified 10 ноября, 11:04
Updated 10 ноября, 11:04
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в сторону Москвы летели как минимум 32 беспилотника. Их сбивают средства ПВО в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.
Информация о количестве БПЛА постоянно обновляется. Аэропорты не работают.
В Раменском, в поселке Становое, после падения беспилотников загорелись два дома. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, пострадавшая находится в состоянии средней тяжести, сейчас она в реанимации.
На кадрах очевидца видно горящие дома и разбитую машину.