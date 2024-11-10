Женщина попала в реанимацию после массовой атаки беспилотников, загорелись дома

В Раменском, в поселке Становое, после падения беспилотников загорелись два дома. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, пострадавшая находится в состоянии средней тяжести, сейчас она в реанимации.