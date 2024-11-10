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Posted 10 ноября, 07:37

Published 10 ноября, 07:37

Modified 10 ноября, 11:04

Updated 10 ноября, 11:04

Женщина попала в реанимацию после массовой атаки беспилотников, загорелись дома

Женщина попала в реанимацию после массовой атаки беспилотников, загорелись дома

10 ноября 2024, 07:37
Фото: t.me/bazabazon.
Стало известно о пострадавшей женщине и загоревшихся домах после массовой атаки беспилотников у Москвы.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в сторону Москвы летели как минимум 32 беспилотника. Их сбивают средства ПВО в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Информация о количестве БПЛА постоянно обновляется. Аэропорты не работают.

Видео: t.me/bazabazon.

В Раменском, в поселке Становое, после падения беспилотников загорелись два дома. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, пострадавшая находится в состоянии средней тяжести, сейчас она в реанимации.

Видео: t.me/bazabazon.

На кадрах очевидца видно горящие дома и разбитую машину.

  • После начала боевых действий с Украиной Москву и другие регионы России периодически атакуют беспилотники. Часть из них попадает в дома. Есть погибшие и пострадавшие.
  • Красноярский аэропорт закупит оборудование для обнаружения и подавления беспилотников.
  • Оператор БПЛА оценил вероятность долета дронов до Красноярска. Он рассказал, что край хуже защищен от прилетов БПЛА, чем южные и центральные регионы страны и что нельзя исключать версию с «диверсиями». При этом специалист посоветовал сохранять спокойствие и помнить, что вероятность пострадать от прилета беспилотника — невелика.
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