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Posted 10 ноября, 06:38

Published 10 ноября, 06:38

Modified 10 ноября, 09:03

Updated 10 ноября, 09:03

25 беспилотников летят на Москву. Их сбивает ПВО

25 беспилотников летят на Москву. Их сбивает ПВО

10 ноября 2024, 06:38
Фото: t.me/bazabazon.
На Москву летели минимум 25 беспилотников. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Атака происходит 10 ноября. Сперва Собянин написал, что с помощью ПВО в Раменском городском округе сбили два беспилотных аппарата, летевших на Москву. Он заявил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте.

Видео: t.me/bazabazon.

Спустя несколько минут Собянин заявил, что там же сбиты еще два беспилотника. Спустя 16 минут уже заявлялось о еще восьми сбитых беспилотниках в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Далее появилась информация о пяти новых сбитых БПЛА в Раменском и Домодедове и потом еще о пяти, затем еще о трех в Раменском и Коломне. Пока в общей сложности говорится о 25 сбитых беспилотниках.

Для безопасности в московских аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены ограничены. Там временно не принимают и не отправляют рейсы.

Информация о новых сбитых беспилотниках постоянно обновляется.

Обновление (13:57). Уже заявляется о 32 сбитых БПЛА.

  • После начала боевых действий с Украиной Москву и другие регионы России периодически атакуют беспилотники. Часть из них попадает в дома. Есть погибшие и пострадавшие.
  • Красноярский аэропорт закупит оборудование для обнаружения и подавления беспилотников.
  • Оператор БПЛА оценил вероятность долета дронов до Красноярска. Он рассказал, что край хуже защищен от прилетов БПЛА, чем южные и центральные регионы страны и что нельзя исключать версию с «диверсиями». При этом специалист посоветовал сохранять спокойствие и помнить, что вероятность пострадать от прилета беспилотника — невелика.
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