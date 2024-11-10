25 беспилотников летят на Москву. Их сбивает ПВО

Posted 10 ноября, 06:38
Published 10 ноября, 06:38
Modified 10 ноября, 09:03
Updated 10 ноября, 09:03
Атака происходит 10 ноября. Сперва Собянин написал, что с помощью ПВО в Раменском городском округе сбили два беспилотных аппарата, летевших на Москву. Он заявил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте.
Спустя несколько минут Собянин заявил, что там же сбиты еще два беспилотника. Спустя 16 минут уже заявлялось о еще восьми сбитых беспилотниках в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.
Далее появилась информация о пяти новых сбитых БПЛА в Раменском и Домодедове и потом еще о пяти, затем еще о трех в Раменском и Коломне. Пока в общей сложности говорится о 25 сбитых беспилотниках.
Для безопасности в московских аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены ограничены. Там временно не принимают и не отправляют рейсы.
Информация о новых сбитых беспилотниках постоянно обновляется.
Обновление (13:57). Уже заявляется о 32 сбитых БПЛА.