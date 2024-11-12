В краевом правительстве прокомментировали суд из-за военной техники на 9 Мая

Posted 12 ноября, 11:37
Published 12 ноября, 11:37
Modified 12 ноября, 11:48
Updated 12 ноября, 11:48
Управление делами губернатора и правительства Красноярского края подало в суд на индивидуального предпринимателя. Причина — нарушение госконтракта при проведении празднования 79 годовщины победы в ВОВ. Якобы техника на шествии по документам была, а по факту ее не было.
Сам бизнесмен все отрицает и говорит, что ему сейчас не на что содержать семерых детей, они с женой распродают все, что можно, и уже погрязли в долгах. А правительство якобы «хитрит».
Власти заявляют, что победителем закупки на доставку военной техники в прошлом году действительно оказался ИП Модебадзе Вахтанг. С ним управление делами губернатора и правительства края заключило госконтракт на 2,6 млн рублей.
Предприниматель должен был доставить образцы военных и раритетных машин. Одни участвовали в прохождении колонны, другие — стояли на выставке в местах, где гуляли красноярцы. Но позже оказалось, что пять машин не привезли. В правительстве дали список, какой техники не оказалось.
Тогда власти решили не подписывать контракт, денег бизнесмен не получил.
«Добавим, исполнителю неоднократно предлагалось оплатить фактически оказанные услуги по контракту на сумму 1 937 843,12 ₽. А спорную часть на сумму 722 156,88 руб. направить на рассмотрение Арбитражного суда Красноярского края. Поскольку Вахтанг Модебадзе от предложения отказался, заказчик вынуждено обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании штрафа по контракту», — заявили в правительстве.
На вопрос журналиста «ПМ» о том, скажется ли эта ситуация на проведении шествия в следующем году, власти уверяют, что нет. Хотя ранее бизнесмен заявлял, что у «замечательных» представителей администрации не будет возможности провести что-то подобное.
«Мероприятия в Красноярском крае в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов пройдут по утвержденному плану», — утверждают в правительстве.
Отметим, что вопрос о том, в курсе ли сложившейся ситуации губернатор Михаил Котюков, в правительстве проигнорировали. Ранее предприниматель хотел идти лично к главе региона с этой проблемой.