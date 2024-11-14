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Posted 14 ноября, 06:25

Published 14 ноября, 06:25

Modified 14 ноября, 06:28

Updated 14 ноября, 06:28

Министр спорта Красноярского края назвал причину смерти пресс-секретаря Шамана

Министр спорта Красноярского края назвал причину смерти пресс-секретаря Шамана

14 ноября 2024, 06:25
Фото: Денис Петровский.
Министр спорта Красноярского края Денис Петровский рассказал, из-за чего мог умереть пресс-секретарь Шамана Антон Коробков-Землянский.

10 ноября стало известно о смерти пресс-секретаря певца Шамана, журналиста Антона Коробкова-Землянского. По информации 112, вечером 9 ноября пресс-секретарю стало плохо в его квартире на проспекте Мира. Жена вызвала скорую помощь, однако медики не смогли помочь.

Коробкову-Землянскому было 40 лет. Он родился в Березовке Красноярского края, работал на федеральном телевидении, был пресс-секретарем Филиппа Киркорова. С 2022 года работал с Шаманом.

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский в своих соцсетях рассказал, что много лет был знаком с Антоном Коробковым.

Денис Петровский слева, Антон Коробков-Землянский справаДенис Петровский слева, Антон Коробков-Землянский справа
Денис Петровский слева, Антон Коробков-Землянский справа. Фото: Денис Петровский

По словам Петровского, в воскресенье утром, 10 ноября, он получил сообщение о смерти приятеля.

«Острый сердечный приступ. В 40 лет. У Антона давно были проблемы с сердцем, но приступы начались только в последние годы».

Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что Антон Коробков-Землянский мог умереть от отравления неустановленным веществом. Впоследствии менеджер Шамана назвал эту информацию домыслами.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Красноярский край#Смерть#Министр#Шаман#Журналист
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