«Монолитхолдинг» требуют признать банкротом из-за долгов по налогам

Posted 20 ноября, 12:17
Published 20 ноября, 12:17
Modified 20 ноября, 12:32
Updated 20 ноября, 12:32
Из карточки дела следует, что истцом выступает Межрайонная инспекция ФНС №1 по Красноярскому краю. Заявление было подано накануне, 19 ноября. Заявление пока не принято судом к производству: этот вопрос решается в течение 5 рабочих дней.
Подробности заявления пока не ясны, однако издание «Дела.ру» сообщает, что предметом иска является долг по налогам — больше 7 миллионов рублей.
В «Монолитхолдинге» прокомментировали иск «Проспекту Мира». Пресс-служба назвала возникшую задолженность «технической ошибкой», а их специалисты «решают вопрос с погашением налоговой задолженности». Застройщик уверяет, что дольщикам не стоит беспокоится.
«Сейчас мы возводим масштабный микрорайон „Юдинский“ в западной части Ветлужанки на 23 000 жителей. Понимаем обеспокоенность дольщиков и будущих клиентов, но уверяем, что данный случай не приведет компанию к банкротству, а также не станет угрозой для дольщиков. Задолженность обусловлена технической ошибкой», — заявили в ГК «Монолитхолдинг».
«Монолитхолдинг» построил в Красноярске несколько известных проектов, например, микрорайоны Преображенский и Иннокентьевский, здания перинатального центра и онкодиспансера, ледовый дворец «Арена Север», а также ТРЦ «Планета». Сейчас строит, как уже отмечено, «Юдинский» на площади в 142 гектара.