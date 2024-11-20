«Монолитхолдинг» требуют признать банкротом из-за долгов по налогам

«Монолитхолдинг» построил в Красноярске несколько известных проектов, например, микрорайоны Преображенский и Иннокентьевский, здания перинатального центра и онкодиспансера, ледовый дворец «Арена Север», а также ТРЦ «Планета». Сейчас строит, как уже отмечено, «Юдинский» на площади в 142 гектара.