prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 12:17

Published 20 ноября, 12:17

Modified 20 ноября, 12:32

Updated 20 ноября, 12:32

«Монолитхолдинг» требуют признать банкротом из-за долгов по налогам

«Монолитхолдинг» требуют признать банкротом из-за долгов по налогам

20 ноября 2024, 12:17
Фото: Енисейская сибирь.
В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск от налоговой с требованием признать банкротом ООО «Монолитхолдинг» — одного из известных застройщиков Красноярска.

Из карточки дела следует, что истцом выступает Межрайонная инспекция ФНС №1 по Красноярскому краю. Заявление было подано накануне, 19 ноября. Заявление пока не принято судом к производству: этот вопрос решается в течение 5 рабочих дней.

Подробности заявления пока не ясны, однако издание «Дела.ру» сообщает, что предметом иска является долг по налогам — больше 7 миллионов рублей.

В «Монолитхолдинге» прокомментировали иск «Проспекту Мира». Пресс-служба назвала возникшую задолженность «технической ошибкой», а их специалисты «решают вопрос с погашением налоговой задолженности». Застройщик уверяет, что дольщикам не стоит беспокоится.

«Сейчас мы возводим масштабный микрорайон „Юдинский“ в западной части Ветлужанки на 23 000 жителей. Понимаем обеспокоенность дольщиков и будущих клиентов, но уверяем, что данный случай не приведет компанию к банкротству, а также не станет угрозой для дольщиков. Задолженность обусловлена технической ошибкой», — заявили в ГК «Монолитхолдинг».

«Монолитхолдинг» построил в Красноярске несколько известных проектов, например, микрорайоны Преображенский и Иннокентьевский, здания перинатального центра и онкодиспансера, ледовый дворец «Арена Север», а также ТРЦ «Планета». Сейчас строит, как уже отмечено, «Юдинский» на площади в 142 гектара.

Читайте также:
КРТ, человейники, уголовка: рассказываем о самых богатых застройщиках КрасноярскаВ Красноярске кинувший дольщиков застройщик-банкрот ушел на СВОЗастройщику дали 9 лет за обман дольщиков на 500 млн. Она построила себе дом в Соснах
#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика