Красноярский бизнесмен продает элитный вертолет за 90 миллионов

В интернет-архивах есть как минимум два объявления о продаже этого вертолета. На странице сайта Jet Transfer от июня 2023 года указано, что вертолет произвели в 1998 году, а ввели в эксплуатацию в 1999-м. В Россию его поставили в 2011-м, хранится он в ангаре, «оборудован VIP-интерьером в клубной компоновке 3+3.». Стоимость не указана, а продажа осуществлялась «на эксклюзивных правах».