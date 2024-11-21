Красноярский бизнесмен продает элитный вертолет за 90 миллионов

Posted 21 ноября, 04:52
Published 21 ноября, 04:52
Modified 21 ноября, 06:12
Updated 21 ноября, 06:12
Объявление о продаже появилось на «Авито» 8 ноября. В нем указано, что вертолет выпуска 1998 года, налет с начала эксплуатации — 1135,2 часа, имеет двигатель 2 х Rolls-Royce 250-C40B с 940 лошадиными силами. Судя по записям в «ВК» в паблике «Аэрорынок», его пытаются продать как минимум с августа этого года.
В интернет-архивах есть как минимум два объявления о продаже этого вертолета. На странице сайта Jet Transfer от июня 2023 года указано, что вертолет произвели в 1998 году, а ввели в эксплуатацию в 1999-м. В Россию его поставили в 2011-м, хранится он в ангаре, «оборудован VIP-интерьером в клубной компоновке 3+3.». Стоимость не указана, а продажа осуществлялась «на эксклюзивных правах».
«Вертолет находится в Красноярске и готов к немедленной поставке», — говорилось в старом объявлении.
Отметим, в архивном объявлении указано, что вертолет пролетел почти 1700 часов, а в новом — 1100 часов.
Объявление 11-летней давности о продаже вертолета с такими же регистрационными данными, но в другом цвете и с меньшим количеством лошадей мы нашли на сайте Cenotavr. Тогда его продавали за 186,5 миллиона рублей, он находился в Курчатах.
Адресом в новом объявлении указан офисный центр «Метрополь» на Мира, 10. Этим зданием владеют структуры красноярского бизнесмена Владимира Горячева, которому также принадлежит задние «КАТЭК НИИ Уголь». Издание Ngs24.ru полагает, что именно он владеет вертолетом.
Свежее объявление о продаже разместил некий Ed, который также продает за 110 млн рублей завод по производству алюминиевого профиля, связанный со структурами Горячева.
На Youtube, как указывают журналисты, ник этого пользователя — Eduard. В его аккаунте среди прочего выложено видео с обзором продающегося вертолета. На видео судно стоит на вертолетной площадке в Удачном, которая находится рядом с особняком Горячева.
Сам продавец не стал разговаривать с журналистами о том, какое отношение имеет к вертолету Горячев.