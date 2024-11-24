Жительница края устроилась в Wildberries и придумала, как похищать заказы

Posted 24 ноября, 10:30
Published 24 ноября, 10:30
Modified 24 ноября, 10:30
Updated 24 ноября, 10:30
В 2022 году 19-летняя девушка устроилась на работу в эту компанию. Через год, по данным прокуратуры, она занялась мошеннической схемой.
По версии обвинения, когда клиенты отказывались от посылок, сотрудница через программу оформляла возврат. Но до склада коробки с товаром не доходили и оставались у нее.
Набор похищенных товаров был разнообразен. Девушка присвоила себе туристический нож, туфли, закусочную тарелку, стиральный порошок, слепок для рук и слуховой аппарат.
Обман вскрылся в феврале 2024 года. За это время сотруднице удалось похитить 74 позиции. Общая сумма причиненного ущерба превысила 95 тысяч рублей.
Против девушки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (159 УК). Ей грозит до 2 лет лишения свободы.