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Posted 24 ноября, 10:30

Published 24 ноября, 10:30

Modified 24 ноября, 10:30

Updated 24 ноября, 10:30

Жительница края устроилась в Wildberries и придумала, как похищать заказы

Жительница края устроилась в Wildberries и придумала, как похищать заказы

24 ноября 2024, 10:30
Фото: прокуратура Красноярского края.
В Норильске за мошенничество будут судить сотрудницу пункта выдачи Wildberries.

В 2022 году 19-летняя девушка устроилась на работу в эту компанию. Через год, по данным прокуратуры, она занялась мошеннической схемой.

По версии обвинения, когда клиенты отказывались от посылок, сотрудница через программу оформляла возврат. Но до склада коробки с товаром не доходили и оставались у нее.

Набор похищенных товаров был разнообразен. Девушка присвоила себе туристический нож, туфли, закусочную тарелку, стиральный порошок, слепок для рук и слуховой аппарат.

Обман вскрылся в феврале 2024 года. За это время сотруднице удалось похитить 74 позиции. Общая сумма причиненного ущерба превысила 95 тысяч рублей.

Против девушки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (159 УК). Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

  • Другая красноярка нашла сбой в Wildberries и забрала товары на миллион рублей.
  • Еще один красноярец устроился в Wildberries и украл с девушкой заказы на 300 тысяч.
#Общество#Красноярский край#Прокуратура#Мошенничество#Уголовное дело#Wildberries
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