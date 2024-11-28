Приехал новый помощник: как подготовилась к зиме знаменитая отшельница Лыкова

Posted 28 ноября, 11:38
Published 28 ноября, 11:38
Modified 28 ноября, 11:40
Updated 28 ноября, 11:40
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в сибирской тайге. Лыковы жили в изоляции с конца 1930-х годов, стараясь уберечься от влияния внешней среды.
«ПМ» рассказывал, как им удалось выжить, и что произошло после случайной встречи с геологами.
К отшельнице Агафье Лыковой прибыл дьякон Георгий Данилов из Орска Оренбургской области, пишет «КП-Красноярск». Он известен тем, что весной спас старинные иконы из затопленного при наводнении храма.
Он будет помогать отшельнице по хозяйству: натаскать дров, воды, накормить коз, расчистить снег.
С Агафьей они уже знакомы: Данилов пять лет прожил у нее на заимке, а зимой 2021 года прилетал снова помогать. Однако отношения у них «непростые». Тем не менее, несмотря на прежние разногласия, сообщается, что помощника отшельница встретила «милостиво».