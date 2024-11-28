Приехал новый помощник: как подготовилась к зиме знаменитая отшельница Лыкова

С Агафьей они уже знакомы: Данилов пять лет прожил у нее на заимке, а зимой 2021 года прилетал снова помогать. Однако отношения у них «непростые». Тем не менее, несмотря на прежние разногласия, сообщается, что помощника отшельница встретила «милостиво».