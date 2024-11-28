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Posted 28 ноября, 11:38

Published 28 ноября, 11:38

Modified 28 ноября, 11:40

Updated 28 ноября, 11:40

Приехал новый помощник: как подготовилась к зиме знаменитая отшельница Лыкова

Приехал новый помощник: как подготовилась к зиме знаменитая отшельница Лыкова

28 ноября 2024, 11:38
Фото: Денис Маликов, директор нацпарка «Сайлюгемский»..
На помощь отшельнице Агафье Лыковой зимой прилетел священник.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в сибирской тайге. Лыковы жили в изоляции с конца 1930-х годов, стараясь уберечься от влияния внешней среды.

«ПМ» рассказывал, как им удалось выжить, и что произошло после случайной встречи с геологами.

К отшельнице Агафье Лыковой прибыл дьякон Георгий Данилов из Орска Оренбургской области, пишет «КП-Красноярск». Он известен тем, что весной спас старинные иконы из затопленного при наводнении храма.

Он будет помогать отшельнице по хозяйству: натаскать дров, воды, накормить коз, расчистить снег.

С Агафьей они уже знакомы: Данилов пять лет прожил у нее на заимке, а зимой 2021 года прилетал снова помогать. Однако отношения у них «непростые». Тем не менее, несмотря на прежние разногласия, сообщается, что помощника отшельница встретила «милостиво».

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#София Штейнберг#Люди#Общество#Помощь#Зима#Агафья Лыкова#Помощники
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