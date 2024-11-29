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Posted 29 ноября, 01:00

Published 29 ноября, 01:00

Modified 29 ноября, 01:50

Updated 29 ноября, 01:50

В Октябрьском районе десятки домов на весь день остались без отопления и горячей воды

В Октябрьском районе десятки домов на весь день остались без отопления и горячей воды

29 ноября 2024, 01:00
Фото: 1MI.
В Красноярске часть Октябрьского района на весь день осталась без отопления и горячей воды.

Сегодня, 29 ноября, в Красноярске в Октябрьском районе из-за перевода временной системы теплоснабжения на постоянную, десятки домов на весь день останутся без тепла.

Как указано на сайте 005, отопления не будет с 07:00 до 22:00 по следующим адресам:

Список адресов:
  • Ботанический 9, 9 ст4, 11, 13, 15, 17, 17д, 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 25;
  • Ботаническая 1а, 1Б, 1в, 1г, 1е, 1и, 4, 16а, 18, 18 к1, 22, 22а, 22Б, 22г;
  • 2-я Ботаническая 1, 1а, 2, 2д, 3, 5, 7, 9г;
  • 3-я Ботаническая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
  • 4-я Ботаническая 6, 8;
  • Калиновая 1;
  • Седова 13, 13а;
  • Карбышева 1, 10, 10а, 10Б, 12, 14, 14а, 14Б, 16, 18, 22, 24, 24а, 24Б, 26, 28, 28а, 29г, 30, 32, 34, 36;
  • Лиственная 18, 20, 23;
  • Мирошниченко 20, 22;
  • Пихтовая 57, 59;
  • Пугачева 2а к2, 2а к3;
  • Попова 3, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8в, 8г, 10, 10а, 10Б, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
  • Станционная 7;
  • Телевизорная 9/2, 11;
  • Тотмина 1а, 3, 3а, 7, 8, 8а, 8Б, 8в, 8г, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11г, 11д, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 19г, 19д, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 25а, 25Б, 27, 27а, 27Б, 27г, 33, 35, 35а, 37;
  • Фруктовая 2, 3, 4, 5, 6, 16, 18, 20, 22, 24;
  • Юшкова 4, 4а, 6, 8, 10, 12а, 12Б, 14, 14а, 16, 16а, 22а, 26, 28, 28а, 28Б, 28в, 30, 32, 34, 36, 36а, 36д стр, 36ж, 38, 38а, 40, 42, 44, 44а, 46, 48.

Сотрудница «Проспекта Мира», которая живет в одном из домов из списка, рассказала, что в домах отключили не только отопление, но и горячую воду.

«Причем то же самое было и 27 ноября. Отопление и горячую воду отключали на весь день — с 07:00 до 23:00. У нас перерыта вся Ботаническая, меняют трубы».
Фото: prmira.ru
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