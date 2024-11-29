В Октябрьском районе десятки домов на весь день остались без отопления и горячей воды

Posted 29 ноября, 01:00
Published 29 ноября, 01:00
Modified 29 ноября, 01:50
Updated 29 ноября, 01:50
Сегодня, 29 ноября, в Красноярске в Октябрьском районе из-за перевода временной системы теплоснабжения на постоянную, десятки домов на весь день останутся без тепла.
Как указано на сайте 005, отопления не будет с 07:00 до 22:00 по следующим адресам:
Сотрудница «Проспекта Мира», которая живет в одном из домов из списка, рассказала, что в домах отключили не только отопление, но и горячую воду.
«Причем то же самое было и 27 ноября. Отопление и горячую воду отключали на весь день — с 07:00 до 23:00. У нас перерыта вся Ботаническая, меняют трубы».