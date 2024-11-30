Откопанный в Красноярске ров 17 века хотят поместить под стеклянный купол

Posted 30 ноября, 07:56
Published 30 ноября, 07:56
Modified 30 ноября, 09:06
Updated 30 ноября, 09:06
Фрагмент оборонительной системы большого Красноярского острога нашли археологи во время раскопок на улице Карла Маркса, где находились «Дом Кусковых» и «Дом жилой Н. А. Фон-Эзерского» — дома второй половины 19 века разобрали и отвезли реставрацию.
Сейчас на этом месте собираются сделать открытый выставочный комплекс — его начнут собирать в 2025 году. Как пишет издание «Город Прима», рядом с усадьбами под стеклянным куполом создадут специальные условия по температуре и влажности.
Ров возвели первые русские поселенцы в 17 веке. Его не раз перестраивали и ремонтировали — последние изменения ученые датируют периодом правления Петра I. После большого пожара 1773 года деревянные элементы оборонительной системы были утрачены, и тогда их решили не восстанавливать. Находка помогла подтвердить данные о границах города в период 17-18 веков. Считалось, что западная граница острога находилась значительно дальше.
В более поздних исторических слоях раскопа археологи нашли фундаменты построек, остатки печей и погребов, предметы быта, посуды, убранства домов, стеклянные флаконы для аптекарских снадобий и духов, фарфоровые изделия, монеты и другое.
Там располагался посад Красноярского острога — слобода, населенная торговцами и ремесленниками, выросшая у крепостных стен. Позже строения перестроили, строились новые дома, сегодня сохранились лишь два исторических дома 19 века, о которых написано выше.
Еще на месте раскопа нашли подвальное помещение дома, сгоревшее в большом пожаре 1881 года, уничтожившем большую часть тогда еще деревянного Красноярска. Удалось найти и «винный погреб» с остатками посуды, предметов быта и бакалеи.