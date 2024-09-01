В Красноярске откопали оборонительный ров 17 века

Изначально это место заселяли древние люди эпохи неолита в III тысячелетии до нашей эры, они устроили здесь сезонную стоянку. С приходом русских поселенцев после вырубки леса на этом месте была устроена пашня, которая простиралась за пределы стен Красноярского острога.