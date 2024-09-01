В Красноярске откопали оборонительный ров 17 века

Posted 1 сентября, 08:29
Published 1 сентября, 08:29
Modified 3 сентября, 16:37
Updated 3 сентября, 16:37
Это оборонительный ров, который возвели первые русские поселенцы в XVII веке. Его неоднократно перестраивали и ремонтировали — последние изменения учёные датируют периодом правления Петра I. После большого пожара 1773 года деревянные элементы оборонительной системы были утрачены, и тогда их решили не восстанавливать.
Находка помогла подтвердить данные о границах города в период XVII–XVIII веков. Считалось, что западная граница острога находилась значительно дальше.
«По мнению большинства авторитетных историков, западные границы острога должны были располагаться более чем на 40 метров дальше обнаруженного нами рва. Сейчас мы точно знаем, как далеко продвинулась застройка острога в XVIII столетии», — рассказал заведующий лабораторией археологии Енисейской Сибири, профессор кафедры истории России, мировых и региональных цивилизаций СФУ Павел Мандрыка.
В более поздних исторических слоях раскопа археологи нашли фундаменты построек, остатки печей и погребов, предметы быта, посуды, убранства домов, стеклянные флаконы для аптекарских снадобий и духов, фарфоровые изделия, монеты и другое.
Раскопки ведутся в районе Карла Маркса на месте реконструкции исторических зданий «Дома Кусковых» и «Жилого дома Фон-Эзерского» второй половины XIX века.
Изначально это место заселяли древние люди эпохи неолита в III тысячелетии до нашей эры, они устроили здесь сезонную стоянку. С приходом русских поселенцев после вырубки леса на этом месте была устроена пашня, которая простиралась за пределы стен Красноярского острога.
В конце XVII века поле застроили избами. Здесь располагался посад Красноярского острога — слобода, населенная торговцами и ремесленниками, выросшая у крепостных стен. Позже строения перестроили, строились новые дома, сегодня сохранились лишь два исторических дома XIX века, о которых написано выше.
Ещё на месте раскопа нашли подвальное помещение дома, сгоревшее в большом пожаре 1881 года, уничтожившем большую часть тогда ещё деревянного Красноярска.
Удалось найти и «винный погреб» с остатками посуды, предметов быта и бакалеи.