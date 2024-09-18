Картошку не могут собрать из-за дождей, а зерно портится. Что будет с урожаем в крае?

Posted 18 сентября, 11:48
Published 18 сентября, 11:48
Modified 18 сентября, 11:50
Updated 18 сентября, 11:50
16 сентября стало известно о том, что в Курагинском и Манском районах начал действовать режим ЧС из-за переувлажнения почвы.
По словам зампредседателя правительства Красноярского края Леонида Шорохова, в этом году из-за обильных дождей в регионе снижается как урожайность, так и качество рапса и зерна.
Министр сельского хозяйства Илья Васильев добавил, что в Боготольском районе из-за продолжающихся дождей урожай картофеля оказался в воде. Из-за осадков уборка картофеля не представляется возможной. В районе готовятся ввести ЧС, так как в последнюю декаду сентября синоптики прогнозируют похолодание.
О сложной ситуации из-за переувлажненной почвы также заявили в Шушенском и Минусинском районах, и Пировском муниципальном округе.
«Проспект Мира» попытался выяснить, на какие овощи и культуры может повлиять непогода, а также стоит ли ждать дефицита урожая в крае в этом году.
В министерстве сельского хозяйства Красноярского края «ПМ» заявили, что сейчас сложно делать какие-то выводы, ведь сбор урожая продолжается.
«Введение ЧС — это некая подстраховка края и сельхозтоваропроизводителей в случае, если не будут достигнуты определенные показатели.
Режим чрезвычайной ситуации вводится не для того, чтобы показать, что мы останемся голодными. Это свидетельство того, что ситуация непростая, но работа все равно ведется.
Сейчас говорить о том, что в регионе будет дефицит урожая, пока как минимум преждевременно. Мы все же рассчитываем на то, что этого удастся избежать».
При этом в министерстве признали, что обильные дожди и морозы все же повлияют на качество зерна, которое собрали в начале сентября.
«Естественно, что из-за переувлажнения почвы страдает качество урожая. Когда все находится в воде, то картошка и овощи начинают гнить и т. д.
В итоге это требует определенных ресурсов на сушку, подработку семенного материала и прочее».
В ведомстве подчеркнули, что в Курагинском районе, где введен режим ЧС, основную долю урожая составляют рапс, пшеница, овес и ячмень. В Манском районе в основном высаживают овощи и картофель.