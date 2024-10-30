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Сельское хозяйство

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Земля без Гольдмана настолько очистилась: рассказываем о самых богатых аграгриях края
30 октября, 09:00
Хлеб может взлететь в цене из-за низкого урожая
Эксперты прогнозируют рост цен на хлеб из-за низкого урожая пшеницы, роста цен на сельскохозяйственную технику, топливо и удобрения.
25 октября, 11:17
Сентябрь
Из-за дождей в Красноярском крае теряют урожай на сотни миллионов
19 сентября, 05:23
Картошку не могут собрать из-за дождей, а зерно портится. Что будет с урожаем в крае?
18 сентября, 11:48

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