«Технически открытую» развязку на Пашенном планируют доделать до конца года

Posted 30 ноября, 05:24
Published 30 ноября, 05:24
Modified 30 ноября, 06:19
Updated 30 ноября, 06:19
Как сообщили в департаменте градостроительства, они продлили контакт до конца года. Сейчас там идет пуско-наладочные работы системы на ж/д путях и завершаются работы по установке охранного ограждения железной дороги. Только после этого начнется приемка развязки.
«Ее осмотрят специалисты управления дорог и благоустройства, ГИБДД, Службы строительного надзора по Красноярскому краю и другие. Только после получения всех заключений объект можно будет ввести в эксплуатацию», — сообщили в департаменте.
Изначально дорогу планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки сдвинули из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП.