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Posted 30 ноября, 05:24

Published 30 ноября, 05:24

Modified 30 ноября, 06:19

Updated 30 ноября, 06:19

«Технически открытую» развязку на Пашенном планируют доделать до конца года

«Технически открытую» развязку на Пашенном планируют доделать до конца года

30 ноября 2024, 05:24
Фото: Градостроительный вестник.
В Красноярске до конца 2024 года планируют выполнить все оставшиеся работы по строительству развязки из Пашенного в Тихие Зори. С августа она работает в «техническом режиме» — ее открыли без разрешения и все еще не ввели в эксплуатацию.

Как сообщили в департаменте градостроительства, они продлили контакт до конца года. Сейчас там идет пуско-наладочные работы системы на ж/д путях и завершаются работы по установке охранного ограждения железной дороги. Только после этого начнется приемка развязки.

«Ее осмотрят специалисты управления дорог и благоустройства, ГИБДД, Службы строительного надзора по Красноярскому краю и другие. Только после получения всех заключений объект можно будет ввести в эксплуатацию», — сообщили в департаменте.

Изначально дорогу планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки сдвинули из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП.

Развязку открыли утром 1 августа, а затем ее доделывали. До этого движение по развязке обещали открыть 31 июля. Такой срок в апреле 2024 года называл мэр Логинов — о том, что проезд к этому времени будет техническим, тогда не сообщалось.

Ранее мы рассказывали, как Егоров нанял Егорова для строительства развязки.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Строительство#Развязка#Пашенное#Технический режим#Мэр Логинов
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