В Красноярске подростка нашли мертвым у него дома. Он мог надышаться газом

Posted 4 декабря, 08:17
Published 4 декабря, 08:17
Modified 4 декабря, 09:41
Updated 4 декабря, 09:41
Как сообщили в полиции, 4 декабря к ним поступило сообщение из больницы: врачи скорой помощи констатировали смерть подростка, которого без сознания нашли в его доме.
Предварительно установлено, что парня нашла его подруга — девушка пришла в гости. Она и вызвала на место медиков. Предположительно, молодой человек мог надышаться парами газа из баллончика.
В МВД не стали уточнять «ПМ», с чем связана такая версия смерти подростка, но сообщили, что это станет известно позднее.
Погибший воспитывался в полной семье, учился в школе и на учете не состоял.