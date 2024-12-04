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Posted 4 декабря, 08:17

Published 4 декабря, 08:17

Modified 4 декабря, 09:41

Updated 4 декабря, 09:41

В Красноярске подростка нашли мертвым у него дома. Он мог надышаться газом

В Красноярске подростка нашли мертвым у него дома. Он мог надышаться газом

4 декабря 2024, 08:17
Фото: 1MI.
В Красноярске 16-летнего подростка нашли мертвым у него дома. В полиции предполагают, что он мог надышаться парами газа.

Как сообщили в полиции, 4 декабря к ним поступило сообщение из больницы: врачи скорой помощи констатировали смерть подростка, которого без сознания нашли в его доме.

Предварительно установлено, что парня нашла его подруга — девушка пришла в гости. Она и вызвала на место медиков. Предположительно, молодой человек мог надышаться парами газа из баллончика.

В МВД не стали уточнять «ПМ», с чем связана такая версия смерти подростка, но сообщили, что это станет известно позднее.

Погибший воспитывался в полной семье, учился в школе и на учете не состоял.

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