В Красноярском крае школьник нанюхался газа из баллона и умер

Posted 20 сентября, 05:34
Published 20 сентября, 05:34
Modified 20 сентября, 05:43
Updated 20 сентября, 05:43
Как сообщили в СК, вечером 19 сентября компания подростков отдыхала на стадионе. Некоторые ребята отлучились и оставили 12-летнего приятеля. Один из них вернулся на стадион и увидел мальчика мертвым.
Следователи нашли рядом с погибшим газовый баллон. Как уточнили «Проспекту Мира» в ведомстве, подростки заявили, что мальчик нюхал газ. Видимых признаков насильственной смерти сотрудники не обнаружили.
Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти.