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Posted 20 сентября, 05:34

Published 20 сентября, 05:34

Modified 20 сентября, 05:43

Updated 20 сентября, 05:43

В Красноярском крае школьник нанюхался газа из баллона и умер

В Красноярском крае школьник нанюхался газа из баллона и умер

20 сентября 2024, 05:34
Фото: 1MI
Тело 12-летнего подростка нашли на стадионе в селе Чечеул Канского района. Он вдыхал газ.

Как сообщили в СК, вечером 19 сентября компания подростков отдыхала на стадионе. Некоторые ребята отлучились и оставили 12-летнего приятеля. Один из них вернулся на стадион и увидел мальчика мертвым.

Следователи нашли рядом с погибшим газовый баллон. Как уточнили «Проспекту Мира» в ведомстве, подростки заявили, что мальчик нюхал газ. Видимых признаков насильственной смерти сотрудники не обнаружили.

Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти.

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#Владислав Савончик#Происшествия#Дети#Красноярский край#Школьники#Газ#Следствие
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