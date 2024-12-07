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Posted 7 декабря, 03:51

Published 7 декабря, 03:51

Modified 7 декабря, 06:55

Updated 7 декабря, 06:55

Красноярке пообещали увеличить пенсию и похитили у нее 7 миллионов

Красноярке пообещали увеличить пенсию и похитили у нее 7 миллионов

7 декабря 2024, 03:51
Фото: 1MI.
В Красноярске 63-летняя пенсионерка попалась на уловки мошенников об увеличении пенсии и отдала им 6,9 миллиона рублей. Об этом случае рассказали в прокуратуре края.

В ноябре этого года женщине позвонил лжеработник пенсионного фонда и рассказал, что ей не доплачивают пенсию. Чтобы «разобраться в ситуации, пересчитать стаж работы и исправить ошибку», аферист попросил ее продиктовать СМС-код.

Через несколько минут спустя с ней связался лжесотрудник «Госуслуг». Он рассказал, что пенсионерка стала жертвой мошенников — они взломали её аккаунт, узнали данные и уже пытаются снять деньги.

Пенсионерке указали в «срочном порядке» перевести все свои деньги на «безопасный счёт». Красноярка перевела все накопления ее и мужа.

«Мне пояснили, что после того, как счета обезопасят, деньги с сейфовых ячеек вернутся. Однако после осуществления последнего платежа мошенник перестал выходить на связь», — процитировали женщину в прокуратуре.

С начала года жертвами интернет-мошенников стали 11 748 жителей края (+200 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 3,14 миллиарда рублей (+50 миллионов рублей за последнюю неделю).

  • Ранее мы рассказывали, как пенсионерка хотела поставить зубные протезы в Китае и потеряла 6 млн.
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