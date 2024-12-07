Красноярке пообещали увеличить пенсию и похитили у нее 7 миллионов

В ноябре этого года женщине позвонил лжеработник пенсионного фонда и рассказал, что ей не доплачивают пенсию. Чтобы «разобраться в ситуации, пересчитать стаж работы и исправить ошибку», аферист попросил ее продиктовать СМС-код.