«Может на работе ночевать остаться?»: Красноярск вечером сковали 8-балльные пробки

Posted 10 декабря, 11:37
Published 10 декабря, 11:37
Modified 10 декабря, 11:39
Updated 10 декабря, 11:39
По данным 2gis, городские дороги в 18:30 сковывают 8-балльные пробки.
Движение затруднено на проспекте Свободный, улицах Высотной, Копылова, Годенко, Маерчака, Дубровинского, Маркса, Ленина, Вейнбаума, Игарской, Авиаторов, Молокова, Партизана Железняка.
Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на Семафорной и Матросова.
В комментариях на картах красноярцы шутят, просят еды и размышляют, остаться ли ночевать на работе: