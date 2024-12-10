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Posted 10 декабря, 11:37

Published 10 декабря, 11:37

Modified 10 декабря, 11:39

Updated 10 декабря, 11:39

«Может на работе ночевать остаться?»: Красноярск вечером сковали 8-балльные пробки

«Может на работе ночевать остаться?»: Красноярск вечером сковали 8-балльные пробки

10 декабря 2024, 11:37
Фото: cam.krk.ru.
Сегодня вечером, 10 декабря, Красноярск сковали 8-балльные пробки — заторы отмечаются во всех районах города.

По данным 2gis, городские дороги в 18:30 сковывают 8-балльные пробки.

Фото: 2gis.ru

Движение затруднено на проспекте Свободный, улицах Высотной, Копылова, Годенко, Маерчака, Дубровинского, Маркса, Ленина, Вейнбаума, Игарской, Авиаторов, Молокова, Партизана Железняка.

Фото: cam.krk.ru

Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на Семафорной и Матросова.

В комментариях на картах красноярцы шутят, просят еды и размышляют, остаться ли ночевать на работе:

Фото: 2gis.ru
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Авто#Красноярск#Затор#Пробка
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