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Posted 11 декабря, 12:31

Published 11 декабря, 12:31

Modified 11 декабря, 12:52

Updated 11 декабря, 12:52

Метро, мусор и алкомаркеты: что говорил Котюков во время своей прямой линии

Метро, мусор и алкомаркеты: что говорил Котюков во время своей прямой линии

11 декабря 2024, 12:31
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел прямой эфир 11 декабря — глава региона ответил на вопросы жителей. Собрали главное в этом материале.

Как сообщили в начале прямого эфира ведущие телеканала «Енисей», всего за две недели губернатору поступило более 3300 вопросов на темы ЖКХ, здравоохранения, благоустройства и другие.

Вода, свет, мусор

Котюкова спросили про постоянные отключения света — вопрос задала красноярка: она пожаловалась на постоянные отключения на улицах Ястынской, Мате Залки, Водопьянова и 9 Мая.

По словам Котюкова, износ сетей в крае местами достигает 82%. Новые дома подключаются к сетям, которые не выдерживают нагрузки. Губернатор заявил, что сейчас готовится «масштабная программа обновления сетей».

От жительницы Канска поступил вопрос о качество воды в городе. Котюков признал, что оно вызывает опасения на многих территориях края. Для решения проблемы по проекту «Чистая вода» должны создать около 20 объектов для очистки воды.

Губернатору еще жаловались на то, что из дворов вовремя не вывозят мусор. Котюков в ответ сказа, что в его доме «тоже не всё идеально».

Метро и другой транспорт

Как сообщил Котюков, тоннелепроходческие комплексы Екатерина и Соломея в совокупности прошли уже около одного километра. Еще губернатор заявил, что уже идет обсуждение с проектировщиками по поводу второго этапа строительства метро.

Еще губернатор заявил, что в районе ж/д вокзале можно будет пересесть с метро на городскую электричку, когда метротрамвай построят.

«Проектные решения сформированы. Все элементы первого этапа метро организованы от Высотной до Шахтеров. Вокзал — один из самых сложных этапов выполнения работ. Станция будет интегрирована в вокзал», — сказал Котюков.

Житель Солнечного написал, что в его микрорайоне не хватает автобусных маршрутов. В ответ Котюков заявил, что к 400-летию Красноярска обновят транспортную схему города — «не только по Солнечному, но и по всему городу в целом».

Выплаты

В крае в пять раз увеличат единовременную плату для родителей школьников перед новым учебным годом, заявил Котюков. Это касается многодетных семей.

Сейчас выплата составляет 2000 рублей, в 2025 году будет 10 тысяч на каждого школьника в семье.

Алкомаркеты

Котюков сказал, что не может не прокомментировать вопрос про алкомаркеты. По его словам, жалобы на количество магазинов, в которых торгуют алкоголем с нарушением правил, он получает практически в каждой поездке по краю жители.

Губернатор заявил, что в крае ужесточат условия их работы — в частности, к графику работы и площади торговых точек.

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