«Защищал мужскую честь»: назаровского депутата осудили за избиение красноярца

Posted 20 декабря, 02:12
Published 20 декабря, 02:12
Modified 20 декабря, 02:13
Updated 20 декабря, 02:13
Все произошло в августе 2024 года. В этот день Ивашкин и пострадавший ехали на своих автомобилях по кольцу на пересечении Брянской и 2-й Брянской.
Во время движения потерпевший не пропустил депутата, после чего Ивашкин создал помеху водителю. В результате оба водителя остановились и вышли из своих автомобилей.
В прокуратуре отмечают, что назаровский депутат 5 раз ударил оппонента по голове и уронил на асфальт. У пострадавшего обнаружили сотрясение мозга, перелом челюсти и глазницы, множество синяков и кровоподтеков.
Депутат вину не признал и пояснил:
«Я защищал свою мужскую честь, так как был оскорблён поведением потерпевшего».
Однако, отмечают в прокуратуре, показания свидетелей, заключение экспертов и записи с камер не оставили сомнений в виновности экс-депутата.
В итоге Ивашкина признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 1 статья 115 УК РФ) и приговорили к 160 часам обязательных работ. Кроме того, с депутата горсовета Назарово взыскали 160 тысяч рублей в пользу пострадавшего.