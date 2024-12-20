prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 02:12

Published 20 декабря, 02:12

Modified 20 декабря, 02:13

Updated 20 декабря, 02:13

Депутату и бойцу MMA Ивашкину дали 160 часов работ за избиение водителя

«Защищал мужскую честь»: назаровского депутата осудили за избиение красноярца

20 декабря 2024, 02:12
Фото: Прокуратура Красноярского края.

Депутату и бойцу MMA Ивашкину дали 160 часов работ за избиение водителя

Назаровскому депутату и бойцу MMA Владимиру Ивашкину вынесли наказание за избиение водителя в Красноярске.

Все произошло в августе 2024 года. В этот день Ивашкин и пострадавший ехали на своих автомобилях по кольцу на пересечении Брянской и 2-й Брянской.

Во время движения потерпевший не пропустил депутата, после чего Ивашкин создал помеху водителю. В результате оба водителя остановились и вышли из своих автомобилей.

Видео: t.me/kraschp.

В прокуратуре отмечают, что назаровский депутат 5 раз ударил оппонента по голове и уронил на асфальт. У пострадавшего обнаружили сотрясение мозга, перелом челюсти и глазницы, множество синяков и кровоподтеков.

Депутат вину не признал и пояснил:

«Я защищал свою мужскую честь, так как был оскорблён поведением потерпевшего».

Однако, отмечают в прокуратуре, показания свидетелей, заключение экспертов и записи с камер не оставили сомнений в виновности экс-депутата.

В итоге Ивашкина признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 1 статья 115 УК РФ) и приговорили к 160 часам обязательных работ. Кроме того, с депутата горсовета Назарово взыскали 160 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Депутат#Конфликт#Прокуратура#Назарово#Избиение#Уголовное дело
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика