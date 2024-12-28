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Posted 28 декабря, 01:52

Published 28 декабря, 01:52

Modified 28 декабря, 02:04

Updated 28 декабря, 02:04

В России в 2025 году вырастут цены на газировку, кофе и соки

Кофе, соки и газировка подорожают в России в 2025 году. На сколько?

28 декабря 2024, 01:52
Фото: 1MI.

В России в 2025 году вырастут цены на газировку, кофе и соки

В России производители соков и газировки планируют повысить цены на свою продукцию. Она подорожает уже в следующем году.

Как сообщает «Коммерсант», в 2025 году стоимость безалкогольных напитков в России может вырасти в среднем от 9% до 15%.

Издание утверждает, что уже с 1 января цены на свою продукцию поднимут «Сады Придонья» и «Рычал-су», с 15 января — «Черноголовка» и ООО «Маркет-трейд», с февраля — «Боржоми» и «Мултон Партнерс».

Рост цен на газировку, лимонады, соки и кофе объясняют повышением акцизов на сахар, кофейные зерна, подорожание упаковки на 6-8,5%, автоперевозок и коммунальных услуг. Кроме того, на цены повлияли инфляция, процентная ставка и ослабление курса рубля.

  • До этого мы писали, что завод по производству соков под Красноярском запустят только в 2027 году.

В начале декабря «ПМ» стало известно, что жители Красноярского края предпочитают напитки от сибирских производителей. На первом месте по популярности оказалась минералка «Хан-Куль», на втором — вода «Лель».

Замыкают тройку лидеров «АЯНа» газированные напитки, на четвертой строчке оказался энергетик «Флэш». Пятое место заняли газированные напитки, которые продаются под брендом «Добрый». В этом году было раскуплено 1,7 миллиона литров.

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