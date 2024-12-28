Кофе, соки и газировка подорожают в России в 2025 году. На сколько?

Posted 28 декабря, 01:52
Published 28 декабря, 01:52
Modified 28 декабря, 02:04
Updated 28 декабря, 02:04
Как сообщает «Коммерсант», в 2025 году стоимость безалкогольных напитков в России может вырасти в среднем от 9% до 15%.
Издание утверждает, что уже с 1 января цены на свою продукцию поднимут «Сады Придонья» и «Рычал-су», с 15 января — «Черноголовка» и ООО «Маркет-трейд», с февраля — «Боржоми» и «Мултон Партнерс».
Рост цен на газировку, лимонады, соки и кофе объясняют повышением акцизов на сахар, кофейные зерна, подорожание упаковки на 6-8,5%, автоперевозок и коммунальных услуг. Кроме того, на цены повлияли инфляция, процентная ставка и ослабление курса рубля.
В начале декабря «ПМ» стало известно, что жители Красноярского края предпочитают напитки от сибирских производителей. На первом месте по популярности оказалась минералка «Хан-Куль», на втором — вода «Лель».
Замыкают тройку лидеров «АЯНа» газированные напитки, на четвертой строчке оказался энергетик «Флэш». Пятое место заняли газированные напитки, которые продаются под брендом «Добрый». В этом году было раскуплено 1,7 миллиона литров.