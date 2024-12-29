prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря, 11:40

Published 29 декабря, 11:40

Modified 29 декабря, 11:45

Updated 29 декабря, 11:45

Коммуналка в Красноярске подорожала в 2,5 раза за 11 лет

Коммуналка в Красноярске подорожала в 2,5 раза за 11 лет

29 декабря 2024, 11:40
Фото: 1MI.
Активист и глава общественного движения «Народный контроль в сфере ЖКХ» Роман Казаков подсчитал, насколько выросла плата за ЖКУ в Красноярске и крае — в 2 и в 2,5 раза за 11 лет.

Подсчет был сделан с учетом того, что с 1 июля 2025 года коммунальные тарифы в Красноярском крае вырастут примерно на 15%.

С июля 2014 по июль 2025 года плата за ЖКУ вырастет:

  • в Красноярском крае в целом на 105%;
  • в Красноярске на 143%;
  • в Канске на 143%;
  • в Лесосибирске на 115%;
  • в Зеленогорске, Курагинском и Новоселовском районах на 109%;
  • в Боготоле и Богучанском районе на 110%.
«Интересно, конечно, было бы сопоставить с ростом реальных располагаемых доходов населения по этим территориям. Есть обоснованные подозрения, что доля коммунальных платежей в бюджетах домохозяйств все же выросла. И заметно.», — заявил Казаков.

Ранее мы рассказывали, что цена на электричество вырастит на 15%, капремонт — так же на 15%.

Читайте также:
В Красноярском крае жительница снесенного дома 10 лет платила за него коммуналкуКрасноярские УК стали размещать рекламу службы по контракту на платежках
#Владислав Савончик#Деньги#Жкх#Красноярск#Капремонт#Свет#Электричество#ЖКУ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика