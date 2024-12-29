Коммуналка в Красноярске подорожала в 2,5 раза за 11 лет

Posted 29 декабря, 11:40
Published 29 декабря, 11:40
Modified 29 декабря, 11:45
Updated 29 декабря, 11:45
Подсчет был сделан с учетом того, что с 1 июля 2025 года коммунальные тарифы в Красноярском крае вырастут примерно на 15%.
С июля 2014 по июль 2025 года плата за ЖКУ вырастет:
«Интересно, конечно, было бы сопоставить с ростом реальных располагаемых доходов населения по этим территориям. Есть обоснованные подозрения, что доля коммунальных платежей в бюджетах домохозяйств все же выросла. И заметно.», — заявил Казаков.
Ранее мы рассказывали, что цена на электричество вырастит на 15%, капремонт — так же на 15%.