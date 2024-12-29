Коммуналка в Красноярске подорожала в 2,5 раза за 11 лет

Активист и глава общественного движения «Народный контроль в сфере ЖКХ» Роман Казаков подсчитал, насколько выросла плата за ЖКУ в Красноярске и крае — в 2 и в 2,5 раза за 11 лет.

Подсчет был сделан с учетом того, что с 1 июля 2025 года коммунальные тарифы в Красноярском крае вырастут примерно на 15%. С июля 2014 по июль 2025 года плата за ЖКУ вырастет: в Красноярском крае в целом на 105%;

в Красноярске на 143%;

в Канске на 143%;

в Лесосибирске на 115%;

в Зеленогорске, Курагинском и Новоселовском районах на 109%;

в Боготоле и Богучанском районе на 110%. «Интересно, конечно, было бы сопоставить с ростом реальных располагаемых доходов населения по этим территориям. Есть обоснованные подозрения, что доля коммунальных платежей в бюджетах домохозяйств все же выросла. И заметно.», — заявил Казаков. Ранее мы рассказывали, что цена на электричество вырастит на 15%, капремонт — так же на 15%. Читайте также: В Красноярском крае жительница снесенного дома 10 лет платила за него коммуналку Красноярские УК стали размещать рекламу службы по контракту на платежках