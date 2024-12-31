В Красноярском крае планируют разводить тайменя и ленка

Posted 31 декабря, 02:03
Published 31 декабря, 02:03
Modified 31 декабря, 02:03
Updated 31 декабря, 02:03
Руководитель проекта «Рыбарека» Роза Даурская в разговоре с ТАСС рассказала, что комплекс планируется запустить в 2025 году.
Разводить специалисты будут тайменя и ленка на реке Бахта, где веками живет эта рыба. За сезон мобильный комплекс позволит вырастить и выпустить в водоем до 50 тысяч мальков тайменя.
В устье реки находится поселок Бахта, который располагается в Туруханском районе.
Планируется, что в ближайшие 5 лет на притоках Енисея удастся создать восемь мобильных комплексов для разведения рыб.