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Posted 31 декабря, 02:03

Published 31 декабря, 02:03

Modified 31 декабря, 02:03

Updated 31 декабря, 02:03

В Красноярском крае планируют разводить тайменя и ленка

В Красноярском крае планируют разводить тайменя и ленка

31 декабря 2024, 02:03
Фото: 1MI.
В Красноярском крае планируют запустить первый в России мобильный комплекс по разведению реликтовых видов рыб.

Руководитель проекта «Рыбарека» Роза Даурская в разговоре с ТАСС рассказала, что комплекс планируется запустить в 2025 году.

Разводить специалисты будут тайменя и ленка на реке Бахта, где веками живет эта рыба. За сезон мобильный комплекс позволит вырастить и выпустить в водоем до 50 тысяч мальков тайменя.

В устье реки находится поселок Бахта, который располагается в Туруханском районе.

Планируется, что в ближайшие 5 лет на притоках Енисея удастся создать восемь мобильных комплексов для разведения рыб.

  • До этого мы писали о том, что в поселке на севере Красноярского края планируют возвести четырехзвездочный отель. Строительные работы хотят начать в 2025 году.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Красноярский край#Река#Рыбы#Разведение#Комплекс
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