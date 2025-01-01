Куда красноярцы отправились в путешествие на новогодние каникулы

Красноярцы и жители края планируют новогодние поездки в малые города в среднем за 90 дней и проведут в путешествии 2-3 дня. В основном в такие путешествия отправятся пары и семьи с детьми. Большинство остановятся в отелях, загородных домах или снимут жилье посуточно, стоимость одной ночи в среднем составит около 8 900 рублей.