Куда красноярцы отправились в путешествие на новогодние каникулы

Posted 1 января, 07:23
Published 1 января, 07:23
Modified 1 января, 07:23
Updated 1 января, 07:23
Исследование провели Центр исследований малых городов и Яндекс Путешествия.
Вот какие малые города популярны у жителей Красноярска и Красноярского края для новогодних поездок в 2024–2025 годах:
Красноярцы и жители края планируют новогодние поездки в малые города в среднем за 90 дней и проведут в путешествии 2-3 дня. В основном в такие путешествия отправятся пары и семьи с детьми. Большинство остановятся в отелях, загородных домах или снимут жилье посуточно, стоимость одной ночи в среднем составит около 8 900 рублей.
Большинство гостей малых городов Красноярского края в Новый год и Рождество будут из Москвы и Московской области, самого Красноярска, Новосибирска, Самары и Санкт-Петербурга. В среднем они проведут там 1-2 дня, а стоимость проживания составит около 4 500 рублей за ночь.
В среднем по России спрос на праздничные путешествия в малые города за год вырос на 70%.