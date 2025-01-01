prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января, 07:23

Published 1 января, 07:23

Modified 1 января, 07:23

Updated 1 января, 07:23

Куда красноярцы отправились в путешествие на новогодние каникулы

Куда красноярцы отправились в путешествие на новогодние каникулы

1 января 2025, 07:23
Фото: Антон Засимов. 1MI.
Аналитики изучили особенности поездок красноярцев и жителей края в малые города на новогодних каникулах. Спрос на такие путешествия вырос.

Исследование провели Центр исследований малых городов и Яндекс Путешествия.

Вот какие малые города популярны у жителей Красноярска и Красноярского края для новогодних поездок в 2024–2025 годах:

  1. Зеленоградск (Калининградская область)
  2. Белокуриха (Алтайский край)
  3. Мирный (Якутия)
  4. Анапа (Краснодарский край) [данные до происшествия с танкерами — прим. ред.]
  5. Углич (Ярославская область)
  6. Ростов (Ярославская область)
  7. Феодосия (Крым)
  8. Великий Устюг (Вологодская область)
  9. Суздаль (Владимирская область)
  10. Валдай (Новгородская область)

Красноярцы и жители края планируют новогодние поездки в малые города в среднем за 90 дней и проведут в путешествии 2-3 дня. В основном в такие путешествия отправятся пары и семьи с детьми. Большинство остановятся в отелях, загородных домах или снимут жилье посуточно, стоимость одной ночи в среднем составит около 8 900 рублей.

Большинство гостей малых городов Красноярского края в Новый год и Рождество будут из Москвы и Московской области, самого Красноярска, Новосибирска, Самары и Санкт-Петербурга. В среднем они проведут там 1-2 дня, а стоимость проживания составит около 4 500 рублей за ночь.

Фото: Яндекс Путешествия

В среднем по России спрос на праздничные путешествия в малые города за год вырос на 70%.

  • Ранее сервис Яндекс Путешествия проанализировал, куда красноярцы отправляются на зимовку. Самыми популярными странами для длительных поездок этой зимой у жителей стали Замбия, Таиланд, Египет, Вьетнам и Индонезия.
  • Туроператоры рассказали, куда красноярцы могут слетать на море зимой.
#Люди#Общество#Путешествия#Яндекс#Поездка#Города
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика