В Новый год красноярцы ранились пробками от шампанского, бенгальскими огнями и елками

Posted 10 января, 08:46
Published 10 января, 08:46
Modified 10 января, 09:00
Updated 10 января, 09:00
В травмпункт краевой клинической больницы обратилось с 1 по 7 января более 300 человек. Среди причин обращения: пробка от шампанского, искры бенгальских огней и случайное столкновение с новогодней елкой.
В травмпункт БСМП с 29 декабря по 8 января — 312 взрослых пациентов.
В травмпункт Краевой больницы с 1 по 9 января — 205 человек.
В травмпункт на Покровске с 31 декабря по 8 января — 233 взрослых и 70 детей.
В травмпункт на Красрабе — в среднем по 80 человек в сутки (из них 30 детей)
В травмпункт на Джамбульской — в среднем по 35 человек в сутки
В травмпункт на Ленина — в среднем в сутки 25 детей и 35 взрослых.