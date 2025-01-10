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Posted 10 января, 08:46

Published 10 января, 08:46

Modified 10 января, 09:00

Updated 10 января, 09:00

В Новый год красноярцы ранились пробками от шампанского, бенгальскими огнями и елками

В Новый год красноярцы ранились пробками от шампанского, бенгальскими огнями и елками

10 января 2025, 08:46
Фото: 1MI.
В травмпункты Красноярска обратились около 2,5 тысячи жителей с 29 декабря по 8 января. Статистикой поделились в краевом минздраве и назвали частые причины обращений.

В травмпункт краевой клинической больницы обратилось с 1 по 7 января более 300 человек. Среди причин обращения: пробка от шампанского, искры бенгальских огней и случайное столкновение с новогодней елкой.

В травмпункт БСМП с 29 декабря по 8 января — 312 взрослых пациентов.

В травмпункт Краевой больницы с 1 по 9 января — 205 человек.

В травмпункт на Покровске с 31 декабря по 8 января — 233 взрослых и 70 детей.

В травмпункт на Красрабе — в среднем по 80 человек в сутки (из них 30 детей)

В травмпункт на Джамбульской — в среднем по 35 человек в сутки

В травмпункт на Ленина — в среднем в сутки 25 детей и 35 взрослых.

  • Ранее в БСПМ рассказали, что всего в скорую помощь обратились почти 2,8 тысячи человек.
  • В прошлом году в Красноярский офтальмологической больнице рассказали, что красноярцы часто получают травмы глаз на новогодних и рождественских праздниках. Причиной этому не только пробки от шампанского.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Праздники#Травмпункты#Новый год#Елки#Травмы#Бенгальские огни#Шампанское#Офтальмология
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