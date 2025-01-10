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Posted 10 января, 01:58

Published 10 января, 01:58

Modified 10 января, 01:58

Updated 10 января, 01:58

Более 500 красноярцев обратились с травмами в БСМП в новогодние праздники

Более 500 красноярцев обратились с травмами в БСМП в новогодние праздники

10 января 2025, 01:58
Фото: Минздрав Красноярский край.
Около трех тысяч человек обратились в красноярскую БСМП в новогодние праздники. Об этом рассказали в краевом минздраве.

В новогодние каникулы в приемное отделение БСМП обратились 2 789 человек, 894 из которых госпитализировали. Остальным оказали амбулаторную помощь.

526 человек обратились в медучреждение с различными травмами. Преимущественно, это были бытовые, дорожные травмы, а также увечья, полученные во время активного отдыха. Всего в травмпункт БСМП за все новогодние праздники обратились 312 пациентов.

Еще 3 человека поступили в больницу с обморожениями, двоим потребовалась госпитализация. В праздничные дни врачи провели почти 300 операций по экстренным показаниям.

  • До этого мы рассказывали о красноярском хирурге, которая во время катания на сноуборде сломала семь ребер и таз.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Здоровье#Праздники#Новый год#БСМП#Новогодние праздники
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