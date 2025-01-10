Более 500 красноярцев обратились с травмами в БСМП в новогодние праздники

Posted 10 января, 01:58
Published 10 января, 01:58
Modified 10 января, 01:58
Updated 10 января, 01:58
В новогодние каникулы в приемное отделение БСМП обратились 2 789 человек, 894 из которых госпитализировали. Остальным оказали амбулаторную помощь.
526 человек обратились в медучреждение с различными травмами. Преимущественно, это были бытовые, дорожные травмы, а также увечья, полученные во время активного отдыха. Всего в травмпункт БСМП за все новогодние праздники обратились 312 пациентов.
Еще 3 человека поступили в больницу с обморожениями, двоим потребовалась госпитализация. В праздничные дни врачи провели почти 300 операций по экстренным показаниям.