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Posted 16 января, 08:19

Published 16 января, 08:19

Modified 16 января, 08:54

Updated 16 января, 08:54

Лифт с пассажирами сорвался в красноярской многоэтажке

Лифт с пассажирами сорвался в красноярской многоэтажке

16 января 2025, 08:19
Фото: sibnovosti.ru.
В Красноярске в одном из домов в «Образцово» сорвался лифт с 6 этажа. В этот момент в кабине были две женщины, одна из которых беременна.

Все произошло 12 января в доме на Апрельской. Красноярка Марина рассказала sibnovosti.ru, что вместе с беременной дочерью спускалась на лифте с 12 этажа.

Сначала лифт ехал нормально, однако на уровне шестого этажа появился скрежет. Кабина доехала до нулевого этажа, затем последовал сильный удар.

«Мы остались стоять на ногах, но удар ощутили всей спиной и не только. Дочь беременна, на 7 месяце, она сразу же схватилась за живот. Мне недавно поставили на место позвонки, я проходила лечение. У меня по всем ощущениям все вернулось туда же, где и было. Спина теперь болит вдоль всего позвоночника».

По словам женщины, ей с дочерью пришли на помощь только через 40 минут после случившегося. В травмпункте Марине поставили диагноз — растяжение позвоночника, а ее беременную дочь госпитализировали из-за сильных болей в животе.

Видео: sibnovosti.ru.

Красноярка утверждает, что управляющая компания «Управдом-Красноярск» ничего не знала о случившемся, так как диспетчер не передал им информацию.

Узнала администрация Кировского района и УК только вечером, когда пострадавшие написали заявление в полицию. В МВД журналистам сообщили, что сотрудники проводят проверку.

Директор управляющей компании Александр Дроздов заявил, что лифт никуда не падал, а просто «заглючил» на 4 этаже, доехал до первого и опустился на 10-15 см ниже.

«Ничего экстраординарного не произошло. Конечно, это неправильно, что лифт останавливается. Но поскольку это электроника, бывают и сбои какие-то. Никуда лифт не падал, никто там не калечился».

Кроме того, руководитель УК «Управдом-Красноярск» сообщил, что якобы диспетчер спрашивала у женщин, все ли в порядке и они сказали, что скорую вызывать не нужно.

В разговоре с sibnovosti.ru Дроздов сказал, что после инцидента специалисты осмотрели лифт и не нашли никаких недостатков в его работе. В итоге лифт снова запустили в работу.

«Проспекту Мира» в прокуратуре сообщили, что лифт не падал, а был резкий толчок.

«Беременная выписывается из больницы, вреда здоровью нет. Она ложилась на сохранение. Оснований для возбуждении уголовного дела нет.

Однако прокуратура организовала проверку и сделала запрос в Ростехнадзор. По результатам проверки будет решен вопрос об административной ответственности лиц, виновных в ненадлежащем содержании лифта».
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