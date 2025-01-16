Лифт с пассажирами сорвался в красноярской многоэтажке

Posted 16 января, 08:19
Published 16 января, 08:19
Modified 16 января, 08:54
Updated 16 января, 08:54
Все произошло 12 января в доме на Апрельской. Красноярка Марина рассказала sibnovosti.ru, что вместе с беременной дочерью спускалась на лифте с 12 этажа.
Сначала лифт ехал нормально, однако на уровне шестого этажа появился скрежет. Кабина доехала до нулевого этажа, затем последовал сильный удар.
«Мы остались стоять на ногах, но удар ощутили всей спиной и не только. Дочь беременна, на 7 месяце, она сразу же схватилась за живот. Мне недавно поставили на место позвонки, я проходила лечение. У меня по всем ощущениям все вернулось туда же, где и было. Спина теперь болит вдоль всего позвоночника».
По словам женщины, ей с дочерью пришли на помощь только через 40 минут после случившегося. В травмпункте Марине поставили диагноз — растяжение позвоночника, а ее беременную дочь госпитализировали из-за сильных болей в животе.
Красноярка утверждает, что управляющая компания «Управдом-Красноярск» ничего не знала о случившемся, так как диспетчер не передал им информацию.
Узнала администрация Кировского района и УК только вечером, когда пострадавшие написали заявление в полицию. В МВД журналистам сообщили, что сотрудники проводят проверку.
Директор управляющей компании Александр Дроздов заявил, что лифт никуда не падал, а просто «заглючил» на 4 этаже, доехал до первого и опустился на 10-15 см ниже.
«Ничего экстраординарного не произошло. Конечно, это неправильно, что лифт останавливается. Но поскольку это электроника, бывают и сбои какие-то. Никуда лифт не падал, никто там не калечился».
Кроме того, руководитель УК «Управдом-Красноярск» сообщил, что якобы диспетчер спрашивала у женщин, все ли в порядке и они сказали, что скорую вызывать не нужно.
В разговоре с sibnovosti.ru Дроздов сказал, что после инцидента специалисты осмотрели лифт и не нашли никаких недостатков в его работе. В итоге лифт снова запустили в работу.
«Проспекту Мира» в прокуратуре сообщили, что лифт не падал, а был резкий толчок.
«Беременная выписывается из больницы, вреда здоровью нет. Она ложилась на сохранение. Оснований для возбуждении уголовного дела нет.
Однако прокуратура организовала проверку и сделала запрос в Ростехнадзор. По результатам проверки будет решен вопрос об административной ответственности лиц, виновных в ненадлежащем содержании лифта».