prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 02:18

Published 23 января, 02:18

Modified 23 января, 12:21

Updated 23 января, 12:21

«Очень страшно»: мощная тряска перепугала пассажиров самолета Сочи — Красноярск

«Очень страшно»: мощная тряска перепугала пассажиров самолета Сочи — Красноярск

23 января 2025, 02:18
Фото: t.me/radio1028fm.
Самолет, летевший из Сочи, жутко трясло во время попытки сесть в аэропорту Красноярска. Об этом «ПМ» рассказала одна из пассажирок.

Сегодня утром самолет авиакомпании «Россия» из-за сильного бокового ветра не смог приземлиться в аэропорту Красноярска. В итоге «Боинг 737-800» был вынужден улететь на запасной аэродром в Абакан.

Пассажирка самолета Ксения рассказала «ПМ», что было на борту «Боинга» при подлете к Красноярску.

«Тряска была ужасная, очень страшно. Лучшим решением было улететь на запасной аэродром. Сейчас все спокойно ждут, когда скажут какую-либо информацию по вылету в Красноярск в самолете».
Фото: t.me/radio1028fm

В соцсетях радиостанции «Красноярск Главный» сообщили, что к самолету подъехал автомобиль скорой. Однако Ксения отметила, что в салон медики не заходили и никого из пассажиров не выводили.

По предварительной информации, рейс должен вернуться в Красноярск в 09:45.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Самолет#Аэропорт#Абакан#Пассажиры#Ветер#Аэропорт Красноярска
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика