«Очень страшно»: мощная тряска перепугала пассажиров самолета Сочи — Красноярск

Posted 23 января, 02:18
Published 23 января, 02:18
Modified 23 января, 12:21
Updated 23 января, 12:21
Сегодня утром самолет авиакомпании «Россия» из-за сильного бокового ветра не смог приземлиться в аэропорту Красноярска. В итоге «Боинг 737-800» был вынужден улететь на запасной аэродром в Абакан.
Пассажирка самолета Ксения рассказала «ПМ», что было на борту «Боинга» при подлете к Красноярску.
«Тряска была ужасная, очень страшно. Лучшим решением было улететь на запасной аэродром. Сейчас все спокойно ждут, когда скажут какую-либо информацию по вылету в Красноярск в самолете».
В соцсетях радиостанции «Красноярск Главный» сообщили, что к самолету подъехал автомобиль скорой. Однако Ксения отметила, что в салон медики не заходили и никого из пассажиров не выводили.
По предварительной информации, рейс должен вернуться в Красноярск в 09:45.