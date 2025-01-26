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Posted 26 января, 06:56

Published 26 января, 06:56

Modified 26 января, 06:58

Updated 26 января, 06:58

Жители жалуются на разбитый асфальт и грязь на Предмостной в Красноярске

На Предмостной автобусы еле проезжают из-за ям, люди мерзнут. Мэрия ничего не делает

26 января 2025, 06:56
Фото: prmira.ru.

Жители жалуются на разбитый асфальт и грязь на Предмостной в Красноярске

Жители жалуются на разбитый асфальт, грязь и отсутствие теплой остановки на Предмостной площади. Им приходится мерзнуть в ожидании автобуса. В мэрии говорят, что ничего не могут сделать, так как участок «никому не принадлежит».

О проблеме пишет депутат заксобрания края Владимир Вахтель — к нему обратились депутаты горсовета Дивногорска. Они просят помочь с организацией остановочного павильона на Предмостной площади в Красноярске.

«Каждый будний день огромные потоки пассажиров прибывают в столицу края из города-спутника, а вечером едут обратно. При этом сама площадь, куда прибывает междугородний маршрут №106, находится в плачевном состоянии: асфальт разбит, на земле грязь или наледь, в зависимости от погодных условий», — пишет Вахтель.

Остановочного павильона там нет — в мороз и в дождь людям приходится ждать на улице.

Корреспондент «Проспекта Мира» побывал на Предмостной. Дорога, если её можно так назвать, там действительно вся в выбоинах и ямах. Сейчас ситуацию немного спасает снег, который утрамбовался в часть ям.

Так выглядит дорога на Предмостной днем — ямы, слякоть и лед
Так выглядит дорога на Предмостной днем — ямы, слякоть и лед
Так выглядит дорога на Предмостной днем — ямы, слякоть и лед
Так выглядит дорога на Предмостной днем — ямы, слякоть и лед
Так выглядит дорога на Предмостной днем — ямы, слякоть и лед. Фото: prmira.ru

Машины и микроавтобусы качает из стороны в сторону, когда они проезжают поэтому участку. Корреспондент не решился проезжать там на своем авто.

Видео: prmira.ru. Машины здесь стараются ехать медленно

Люди стоят в очереди к автобусу прямо на тротуаре, который покрыт снежным накатом и льдом.

Как в разговоре с «ПМ» сообщила сотрудница одного из ларьков на площади, в морозы люди иногда заходят погреться к ним или в соседнюю аптеку.

В департаменте горхозяйства мэрии Красноярска депутатам ответили, что ничего сделать не могут, так как земельный участок «не передан в оперативное управление».

«Данный участок в оперативное управление не передан, в реестре муниципального имущества не учитывается, в составе выявленного бесхозяйного имущества на территории города Красноярска не числится, в реестре содержания улично-дорожной сети не значится. Перечнем не предусмотрен», — сказано в ответе департамента.

В итоге департамент сообщил, что у них нет полномочий на выполнение каких-либо работ на Предмостной, а обустройство там теплого остановочного павильон будет «нецелевым использованием бюджетных средств».

Депутат Вахтель попросил главу Красноярска Владислава Логинова «объяснить, как могла сложиться такая ситуация» и принять меры по благоустройству места.

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