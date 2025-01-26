На Предмостной автобусы еле проезжают из-за ям, люди мерзнут. Мэрия ничего не делает

Posted 26 января, 06:56
Published 26 января, 06:56
Modified 26 января, 06:58
Updated 26 января, 06:58
О проблеме пишет депутат заксобрания края Владимир Вахтель — к нему обратились депутаты горсовета Дивногорска. Они просят помочь с организацией остановочного павильона на Предмостной площади в Красноярске.
«Каждый будний день огромные потоки пассажиров прибывают в столицу края из города-спутника, а вечером едут обратно. При этом сама площадь, куда прибывает междугородний маршрут №106, находится в плачевном состоянии: асфальт разбит, на земле грязь или наледь, в зависимости от погодных условий», — пишет Вахтель.
Остановочного павильона там нет — в мороз и в дождь людям приходится ждать на улице.
Корреспондент «Проспекта Мира» побывал на Предмостной. Дорога, если её можно так назвать, там действительно вся в выбоинах и ямах. Сейчас ситуацию немного спасает снег, который утрамбовался в часть ям.
Машины и микроавтобусы качает из стороны в сторону, когда они проезжают поэтому участку. Корреспондент не решился проезжать там на своем авто.
Люди стоят в очереди к автобусу прямо на тротуаре, который покрыт снежным накатом и льдом.
Как в разговоре с «ПМ» сообщила сотрудница одного из ларьков на площади, в морозы люди иногда заходят погреться к ним или в соседнюю аптеку.
В департаменте горхозяйства мэрии Красноярска депутатам ответили, что ничего сделать не могут, так как земельный участок «не передан в оперативное управление».
«Данный участок в оперативное управление не передан, в реестре муниципального имущества не учитывается, в составе выявленного бесхозяйного имущества на территории города Красноярска не числится, в реестре содержания улично-дорожной сети не значится. Перечнем не предусмотрен», — сказано в ответе департамента.
В итоге департамент сообщил, что у них нет полномочий на выполнение каких-либо работ на Предмостной, а обустройство там теплого остановочного павильон будет «нецелевым использованием бюджетных средств».
Депутат Вахтель попросил главу Красноярска Владислава Логинова «объяснить, как могла сложиться такая ситуация» и принять меры по благоустройству места.