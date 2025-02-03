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Posted 3 февраля, 03:10

Published 3 февраля, 03:10

Modified 3 февраля, 03:10

Updated 3 февраля, 03:10

Красноярцев ждет еще неделя 20-градусных морозов. Вот прогноз

Красноярцев ждет еще неделя 20-градусных морозов. Вот прогноз

3 февраля 2025, 03:10
Фото: prmira.ru.
Рассказываем, какая погода будет в Красноярске на рабочей неделе с 3 по 7 февраля.

По данным gismeteo, в понедельник в Красноярске днем будет около -18 градусов и без осадков. Во вторник, 4 февраля, в ночные часы ожидается -25 градусов, днем -15.

В среду прогнозируется небольшое потепление: ночью будет -19, днем около -13 градусов. В течение суток ожидается небольшой снег.

В четверг, 6 февраля, в Красноярск вернется морозная погода. В ночное время температура воздуха составит -22, днем -16. В ночь на пятницу, 7 февраля, в городе столбик термометра опустится до -25, в дневные часы до -17 градусов.

Фото: gismeteo.ru

Рабочая неделя будет практически безветренной. В среду скорость ветра достигнет 6 м/с. В остальные дни — от 2-3 м/с.

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