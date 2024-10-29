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Челябинск

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Октябрь
Стрельба, ОПГ, поножовщина: вспоминаем громкие истории с участием цыган в Красноярске
29 октября, 08:10
Сентябрь
Пострадавшая после нападения в челябинской школе девочка находится в коме
16 сентября, 07:37
Школьник с молотком напал на учеников и педагогов в Челябинске. Есть пострадавшие
16 сентября, 06:40
Август
Красноярск стал одним из городов с самой дешевой арендой студий и 3-комнатных квартир
12 августа, 04:54
Февраль
У миллиардера из Челябинска арестовали активы в Красноярском крае
У челябинского бизнесмена и депутата арестовали красноярские активы на 457 миллионов рублей.
10 февраля, 11:54
Ноябрь 2023
Из Красноярска запустят новые рейсы во Владивосток и Челябинск. Что по ценам?
Авиакомпания «Россия» запустит прямые регулярные рейсы во Владивосток и Челябинск.
13 ноября 2023, 01:33

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