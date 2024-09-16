Пострадавшая после нападения в челябинской школе девочка находится в коме

Posted 16 сентября, 07:37
Published 16 сентября, 07:37
Modified 16 сентября, 07:38
Updated 16 сентября, 07:38
Сегодня утром, 16 сентября, в челябинской школе №68 во время урока 13-летний подросток напал на одноклассников и учительницу.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена Челябинской области, в результате нападения пострадали четыре человека — 3 школьника и учительница, которая пыталась остановить подростка.
Сообщается, что девочка, пострадавшая в результате нападения, находится в коме. Сейчас она в критическом состоянии.
По информации СМИ, у напавшего на одноклассников подростка был с собой не только молоток. В рюкзаке у него нашли нож и пневматический пистолет.
Как пишет Shot, напавший на одноклассников подросток, наблюдался у школьного психолога. Он был замкнутым и почти не общался со сверстниками.
Shot также утверждает, что нападение на школу в Челябинске якобы могло быть финальным заданием квеста, которое должен был выполнить 13-летний подросток.