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Posted 16 сентября, 07:37

Published 16 сентября, 07:37

Modified 16 сентября, 07:38

Updated 16 сентября, 07:38

Пострадавшая после нападения в челябинской школе девочка находится в коме

Пострадавшая после нападения в челябинской школе девочка находится в коме

16 сентября 2024, 07:37
Фото: t.me/shot_shot
Девочка, которая пострадала в результате нападения подростка на школу в Челябинске, находится в коме.

Сегодня утром, 16 сентября, в челябинской школе №68 во время урока 13-летний подросток напал на одноклассников и учительницу.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена Челябинской области, в результате нападения пострадали четыре человека — 3 школьника и учительница, которая пыталась остановить подростка.

Сообщается, что девочка, пострадавшая в результате нападения, находится в коме. Сейчас она в критическом состоянии.

По информации СМИ, у напавшего на одноклассников подростка был с собой не только молоток. В рюкзаке у него нашли нож и пневматический пистолет.

Как пишет Shot, напавший на одноклассников подросток, наблюдался у школьного психолога. Он был замкнутым и почти не общался со сверстниками.

Shot также утверждает, что нападение на школу в Челябинске якобы могло быть финальным заданием квеста, которое должен был выполнить 13-летний подросток.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Школьник#Нападение#Школа#Пострадавшие#Школьники#Учительница#Челябинск
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