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Движение

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Октябрь
В Красноярске сегодня не откроют развязку через Северное шоссе. Узнали когда
16 октября, 07:17
В Красноярске частично откроют развязку на Северном шоссе
16 октября, 01:47
Сентябрь
Развязку на Северном шоссе закроют для движения. Там будут «устранять замечания»
29 сентября, 08:58
На трассе в районе Вознесенки открыли участок новой дороги
Под Красноярском после капитального ремонта открыли небольшой участок на трассе в районе Вознесенки. Речь идет об участке с 854 по 856 километр.
17 сентября, 02:23
Август
В Красноярске на новой развязке из Пашенного начали укладывать асфальт
10 августа, 09:04
«Метро быть. Ура, товарищи!»: красноярцы встали в пробку на Коммунальном мосту
10 августа, 03:12
Из-за строительства метро в центре Красноярска изменят схему движения. Вот карта
1 августа, 05:27
Июль
На Красноярском рабочем запустили трамваи после ремонта путей
22 июля, 04:41
Июнь
В Красноярске на месяц изменят схему движения на перекрестке Авиаторов и Молокова
В Красноярске с 1 июля изменится схема движения на перекрестке Авиаторов и Молокова.
26 июня, 01:35
В Красноярске до конца июля ограничат движение в переулке Телевизорный
В Красноярске из-за ремонта тепловой сети ограничат движение в переулке Телевизорный.
16 июня, 04:27
В Красноярске на сутки ограничат движение у мечети на Металлургов из-за праздника
В Красноярске 15 и 16 июня ограничат движение в районе мечети — из-за праздника Курбан-Байрам.
10 июня, 06:22
В центре Красноярска ограничат движение и запретят парковку из-за крестного хода
В воскресенье, 9 июня, в центре Красноярска ограничат движение. Это связано с подготовкой и проведением крестного хода.
3 июня, 07:17
Апрель
В Красноярске на полмесяца перекроют часть улицы Диктатуры Пролетариата
В Красноярске временно поменяют схему движения на улице Диктатуры Пролетариата — всё из-за второго этапа капитального ремонта теплосетей.
30 апреля, 01:32
Где сейчас находятся пассажиры поезда, который столкнулся с грузовыми вагонами
2 апреля, 03:24

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