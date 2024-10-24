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Финансы

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Октябрь
Финансисты предрекают рост ключевой ставки до 22%
В пятницу, 25 октября, ЦБ объявит о размере ключевой ставки на следующий месяц. Финансисты уверены в том, что ставку повысят.
24 октября, 11:31
Сентябрь
Статистики рассказали, какую зарплату в среднем получают жители Красноярского края
В Красноярскстате назвали среднюю зарплату жителей Красноярского края. Утверждается, что за год заработная плата выросла на 15,4%.
28 сентября, 09:33
Апрель
Эксперт рассказал, куда лучше всего инвестировать деньги в 2024 году
Эксперт рассказал, как начать инвестировать и куда стоит вкладывать деньги в условиях повышенной инфляции.
17 апреля, 06:52
Жители Красноярского края стали больше тратить
Красноярский край занял 26 место в рейтинге регионов России по росту потребительского спроса в 2023 году.
16 апреля, 10:49
Март
Рассказываем, кому в Красноярске готовы платить 200 тысяч
Аналитики опубликовали рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Красноярске в марте.
12 марта, 08:54
Февраль
У «Киви банка» отозвали лицензию. Пользователи не могут вывести средства
21 февраля, 08:55
Январь
Хлопонин разносит Котюкова из-за ситуации в крае: в сети опубликовали архивное видео
Бывший красноярский чиновник Алексей Аксютенко поделился архивным сюжетом ОРТВ. На кадрах действующий на тот момент губернатор Александр Хлопонин отчитывает нынешнего губернатора Михаила Котюкова, который тогда являлся министром финансов региона.
23 января, 07:00

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