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Ноябрь
«Пошла кровь из головы»: мальчик, которого мать напоила «Азелитом», дал показания
1 ноября, 06:00
Октябрь
Мать, заставившую сына выпить чистящее средство, обвинили в покушении на убийство
23 октября, 05:45
Сентябрь
Мальчика, которого мать заставила выпить очиститель, выписали из больницы
5 сентября, 04:10
Август
«Не травила я его»: мать, напоившая сына очистителем, теперь винит во всем ребенка
27 августа, 10:16
«Желает помочь сыну восстановиться». Мать, напоившая сына очистителем, просила выпустить её из СИЗО. Суд отказал
14 августа, 03:47
Всё ещё не может говорить. Мальчик, которого мать напоила чистящим средством, до сих пор лежит в больнице
13 августа, 07:26
Июль
Мать рассказала, зачем напоила сына чистящим средством. На допросе она плакала
16 июля, 07:37
«Чтобы замолчал». В крае мать побила 11-летнего сына кочергой и заставила его выпить чистящее средство
16 июля, 05:29

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