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Лишний вес

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2024
Красноярка похудела на 64 кг после удаления части желудка. Она весила больше 150
Красноярска Екатерина за восемь месяцев похудела на 64 кг. Это произошло после бариатрической операции.
26 сентября, 07:39
Как сбросить набранные за праздники килограммы? Советы от минздрава
В минздраве края жителям дали несколько советов, как сбросить лишний вес. За новогодние праздники можно набрать около 3-4 килограммов.
9 января, 01:42
Красноярцы за праздники потолстели и сбили режим, но отдохнуть не успели
9 января, 01:25
2023
Красноярские врачи впервые отключили голод у пациентки
Врачи отключили у пациентки гормон голода, чтобы она похудела перед серьезной операцией.
22 июня 2023, 06:48

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