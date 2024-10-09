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Машина

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Октябрь
Устроившие фейерверк из кабриолета красноярцы опубликовали видео под песню Шамана
Красноярский блогер опубликовал видео фейерверка из кабриолета на Николаевском мосту. Они сняли видео от первого лица и сопроводили песней Шамана «Я русский».
9 октября, 11:23
В Красноярске «Москвич» сбил двух людей на остановке
На улице Маерчака в Красноярске произошла авария 29 сентября. Машина вылетела на остановку протаранила две припаркованные машины и снесла двух пешеходов — их пришлось госпитализировать.
2 октября, 09:23
Сентябрь
Пожилого мужчину в наушниках насмерть сбила машина в Красноярске
В Ленинском районе Красноярска сегодня, 23 сентября, днем произошла смертельная авария.
23 сентября, 10:27
В Красноярске загорелась фура на парковке. Рядом стояли газовые баллоны
Сегодня, 23 сентября, в Красноярске на парковке загорелся грузовой автомобиль.
23 сентября, 07:05
Красноярец на самокате попал под машину. Его отбросило на несколько метров
В Красноярске на улице Тотмина произошла авария с участием электросамоката.
18 сентября, 06:19
Июль
Машину красноярцев расстреляли и разбили битами из-за пыли на дороге
Красноярцы по пути на озеро поссорились с мужчиной на дороге. В итоге все кончилось погоней, стрельбой из «пневмата» и разбитой машиной.
17 июля, 12:19
Люди стоят в километровой пробке от Дивногорска до Красноярска
Машины стоят на трассе от Дивногорска до самого Красноярска. Красноярцы по несколько часов стоят в пробке и жалуются.
14 июля, 12:15
Жители гнались на машине за медведем по поселку в Красноярском крае
Медведь пришел в поселок Раздолинск Красноярского края. Там его заметили жители и решили выгнать на машине.
14 июля, 06:42
На заправке в Красноярске загорелась машина
В Красноярске на улице 2-я Брянская, 18 загорелся автомобиль на заправке«Треминалнефтегаз».
6 июля, 04:39
Май
Двух красноярок сбили на переходе. Одна из них перелетела через крышу авто
В Красноярске на пешеходном переходе ВАЗ сбил двух женщин. Водитель их «не заметил».
20 мая, 06:57
В Красноярске велосипедист влетел в авто. От удара он потерял сознание
На Октябрьском мосту в Красноярске сегодня днем, 14 мая, произошло ДТП с участием велосипедиста.
14 мая, 11:13
Апрель
В Красноярске усилят контроль за неправильной парковкой
В центре Красноярска с 22 апреля усилят контроль за неправильной парковкой. Нарушителей будет снимать специальная камера «Паркон».
21 апреля, 04:14
«Это спуск в метро»: в Красноярске автомобиль начал проваливаться в огромную яму
1 апреля, 07:55
Март
Дорожная полиция предупредила о рейдах. Будут ловить пьяных водителей
В Красноярске на этих выходных автоинспекторы будут работать в усиленном режиме. В городе пройдет рейд «Нетрезвый водитель» с массовой проверкой автотранспорта и водителей.
22 марта, 12:31
Эксперты рассказали, подорожают ли шины в Красноярске
21 марта, 12:32
На трассе Красноярск — Абакан дважды сбили женщину. Она погибла, а водитель скрылся
11 марта, 07:25
Красноярец обиделся на подругу жены и нацарапал у нее на капоте оскорбление
В Красноярске 37-летний мужчина обиделся на подругу жены и нацарапал ключом на капоте ее машины оскорбительное слово.
10 марта, 09:43
Февраль
В Красноярске автомобиль перевернулся из-за скользкой дороги
27 февраля, 06:56
Красноярцы вновь подозревают мэрию в применении реагентов. Лужи не замерзают в -18
20 февраля, 12:48
В Красноярске появятся новые платные парковки
В Красноярске планируют обустроить новые платные парковки. По мнению специалистов, организация платного паркинга хорошо зарекомендовала себя.
8 февраля, 01:58

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