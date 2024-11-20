Мэрия спустя год после страшной аварии не сделала безопасный переход. Узнали почему

В краевой прокуратуре «ПМ» сообщили, что пока не получили письмо от Зайцева. В департаменте горхозяйства нам сказали, что в этом году безопасные пути к школам, садикам и больницам сделали на 34 участках, еще в шести местах установили светофоры, знаки и разметку. Но и про Судостроительную там не забыли.