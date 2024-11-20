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Posted 20 ноября, 10:03

Published 20 ноября, 10:03

Modified 20 ноября, 10:51

Updated 20 ноября, 10:51

Мэрия спустя год после страшной аварии не сделала безопасный переход. Узнали почему

Мэрия спустя год после страшной аварии не сделала безопасный переход. Узнали почему

20 ноября 2024, 10:03
Фото: Илья Зайцев.
Депутат ЗС Илья Зайцев рассказал о жизни мальчика, которого год назад сбила машина на Судостроительной. После ДТП мэрия должна была организовать в этом месте безопасный пешеходной переход, но не сделала этого. Что на это отвечают в администрации?

Авария произошла утром 15 ноября на улице Судостроительной в районе дома № 109. 12-летний мальчик шел из больницы в школу и решил перейти дорогу в 100 метрах от пешеходного перехода. Когда он вышел на проезжую часть, его сбил 21-летний водитель «Лады Гранта».

Школьника с тяжелыми травмами доставили в больницу. В аварии он получил многочисленные переломы таза, голени и черепно-мозговую травму. Он был в коме.

Пострадавший ребенок был двукратным чемпионом Красноярского края по тайскому боксу.

Зайцев написал в телеграм-канале, что сейчас мальчик восстанавливается.

«Это был год надежд на спасение его жизни и здоровья, борьба его мамы (она настоящий герой) за его реабилитацию и шанс на полноценную жизнь. И он многого добился за этот год. Вернулся в школу, хоть и на коляске, учится снова ходить, заниматься спортом как до аварии», — пишет Зайцев.
Видео: Илья Зайцев.

Депутат пишет, что мама мальчика хотела, чтобы с другими не повторилась такая же история, как с ее сыном. После аварии департамент горхозяйства и УДИБ обещали сделать на этом месте безопасный пешеходный переход, ведь рядом школа и там ходит много детей.

«Прошел год после аварии, десять месяцев после официального ответа мэрии. Но ни департамент городского хозяйства, ни УДИБ не сделали ничего. Потому что в 2-миллиардном бюджете города на дороги не нашлось нескольких сотен тысяч рублей, чтобы родители могли отпускать своих детей в школу со спокойной душой», — пишет Зайцев.

Он отмечает, что УДИБ проигнорировал даже указание прокуратуры. Поэтому он обратился к прокурору края и обвинил администрацию города в «длительном бездействии».

В краевой прокуратуре «ПМ» сообщили, что пока не получили письмо от Зайцева. В департаменте горхозяйства нам сказали, что в этом году безопасные пути к школам, садикам и больницам сделали на 34 участках, еще в шести местах установили светофоры, знаки и разметку. Но и про Судостроительную там не забыли.

«Для устройства пешеходного перехода в этом сезоне был разработан проект организации дорожного движения, который включает в себя не только сам пешеходный переход, но обустройство тротуаров для доступности к этому пешеходному переходу, а также для безопасности устройство искусственных дорожных неровностей. Работы по проекту будут выполнены в следующем сезоне в комплексе с обустройством парковки возле новой поликлиники, которая тоже расположена неподалеку», — заявили в департаменте горхозяйства.

В ведомстве добавили, что сезон дорожных работ начинается весной, поэтому уже в это время они могут приступить к обустройству безопасного перехода.

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