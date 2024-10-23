prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Приложение

Выбрать дату
2024
«Откуда взялись 30 тысяч?»: красноярцы обнаружили огромные долги за электричество
23 октября, 11:51
Красноярские разработчики создали приложение для борьбы с пробками
Красноярские разработчики создали приложение, которое может прогнозировать пробки и способы борьбы с ними.
11 октября, 06:14
У красноярцев и жителей других городов России перестал работать YouTube
8 августа, 08:53
Красноярцы и жители других городов жалуются на сбой в работе YouTube
1 августа, 06:17
Приложение «Авито» вернулось в AppStore спустя сутки
Приложение российского сервиса объявлений Avito для устройств Apple вернулось в магазин приложений App Store.
24 июля, 08:31
Приложение «Авито» исчезло из AppStore по неизвестной причине
Приложение российского сервиса объявлений Avito для устройств Apple исчезло из магазина приложений App Store.
23 июля, 02:57
Пользователи Telegram пожаловались на сбой
27 февраля, 10:01
Приложение Сбера вернулось в AppStore под новым названием
Сбер выпустил новое официальное приложение в AppStore. Это как минимум третья копия с момента удаления.
1 февраля, 06:34
Google обязали вернуть «2ГИС» в сервис Google Play. Решение принял суд
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «ДубльГИС» к Google — удаление приложения «2ГИС» из сервиса Google Play признали незаконным.
30 января, 02:47
Пользователи Telegram пожаловались на сбой приложения. А как в Красноярске?
24 января, 01:18
Нужно ли красноярцам удалять 2GIS? Сервис проверили на вредоносность
16 января, 05:48
Рассказываем, могут ли пассажира высадить из автобуса, если у кондуктора нет сдачи
Роспотребнадзор Красноярска рассказал, могут ли высадить из автобуса или маршрутки, если у кондуктора нет сдачи с крупной купюры.
15 января, 02:22
«Вредоносное приложение». Красноярцы получили уведомление с просьбой удалить 2GIS. Что случилось?
11 января, 12:22
Красноярцы жалуются на еще одно новое приложение для оплаты проезда
9 января, 09:16
2023
Сотрудникам красноярского ФМБА навязывают приложение с хорошими новостями о России
7 октября 2023, 04:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика