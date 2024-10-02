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Профсоюзов

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Красноярцы попали в пробку на Профсоюзов из-за сломанной фуры
Сегодня утром, 2 октября, в Красноярске образовалась пробка на улице Профсоюзов. Все из-за сломанной фуры.
2 октября, 03:19
В Красноярске 120-летний памятник архитектуры переделают под бизнес-центр
В Красноярске планируют отреставрировать 120-летнее здание, которое находится на территории бывшего комбайнового завода. В здании хотят сделать бизнес-центр.
25 августа, 04:30
Красноярск утонул в мусоре и окурках. Грязный фоторепортаж
4 апреля, 10:21
2023
Из-за гибели рабочего возбудили уголовку. На него рухнула стена исторического здания
После гибели рабочего из-за обрушения стены исторического здания на улице Профсоюзов возбудили уголовное и семь административных дел.
17 июля 2023, 08:39

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