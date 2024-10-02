prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 03:19

Published 2 октября, 03:19

Modified 2 октября, 04:09

Updated 2 октября, 04:09

В Красноярске фура перегородила въезд в центр города

Красноярцы попали в пробку на Профсоюзов из-за сломанной фуры

2 октября 2024, 03:19
Фото: t.me/gazetankk

В Красноярске фура перегородила въезд в центр города

Сегодня утром, 2 октября, в Красноярске образовалась пробка на улице Профсоюзов. Все из-за сломанной фуры.

По словам автомобилистов, в туннеле под мостом на улице Профсоюзов стоит сломанный грузовик с прицепом. Автовладельцы сообщают, что фура заняла левую полосу в сторону Ленина.

«Левый ряд под мостом, американец встал!», — пишет Ольга
Фото: t.me/gazetankk

По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор тянется от Республики и Маерчака в районе отдела полиции №7.

Фото: Яндекс Карты
  • До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске еще на две недели продлили ограничение движения на Ленина.
Читайте также:
Развязку на Северном шоссе закроют для движения. Там будут «устранять замечания»В Красноярске поменяли схему движения на кольцевой развязке на Стасовой. Зачем?
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Транспорт#Пробки#Профсоюзов#Ленина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика