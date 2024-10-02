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Posted 2 октября, 01:38

Published 2 октября, 01:38

Modified 2 октября, 02:26

Updated 2 октября, 02:26

В Красноярске еще на две недели продлили ограничение движения на Ленина

В Красноярске еще на две недели продлили ограничение движения на Ленина

2 октября 2024, 01:38
Фото: t.me/sgk_krsk
В Красноярске продлили ограничение движения на улице Ленина. Оно будет действовать до середины октября.

Изначально, движение на участке улицы Ленина ограничили на месяц — с 31 августа до конца сентября. Там должны были провести срочный ремонт теплотрассы. Речь идет об участке от здания №76 до №84. На указанном отрезке перекрыли две крайние полосы.

Однако как сообщили в СГК, ограничение движения продлили еще на две недели — до 15 октября. Сообщается, что продление сроков связано с выполнением дополнительного объема работ.

  • До этого движение перекрыли на четырёх участках по Карла Маркса из-за строительства метро. Проспект Мира стал односторонним от Профсоюзов до Парижской Коммуны до 2026 года. Из-за этого в центре города и на Коммунальном мосту стали образоваваться пробки.
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