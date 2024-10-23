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Школа № 147

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Октябрь
«Ситуация катастрофическая». Красноярский психолог призвал ввести психиатрическую экспертизу для школьных учителей
23 октября, 11:35
Стало известно, где сейчас работает названный «квадробером» физик из Красноярска
22 октября, 09:35
Что известно об учителе-«квадробере» из Красноярска?
18 октября, 10:50
Ученики школы №147 в Красноярске слили в сеть видео с учителем-«квадробером»
18 октября, 06:59
Февраль
В Красноярске 15 школ пожаловались на тараканов. Составили тараканью карту
27 февраля, 07:13
Это флешмоб? Ученики еще одной школы жалуются на тараканов в еде
19 февраля, 11:41

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