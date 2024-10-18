Философ из МГУ с пластилином во рту: что известно об учителе-«квадробере»?

На сайте репетиторов указано, что занятия у Виктора Касьянова стоят от 500 рублей за час. Он может как просто подтянуть по физике, так и подготовить школьников к ОГЭ и ЕГЭ. У него ни одного отзыва, а за год ему подобрали только четырех человек.