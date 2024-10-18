Философ из МГУ с пластилином во рту: что известно об учителе-«квадробере»?

Posted 18 октября, 10:50
Published 18 октября, 10:50
Modified 18 октября, 11:14
Updated 18 октября, 11:14
17 октября в сети появилось видео с эксцентричным учителем физики из школы №147 в Красноярске — он прыгал по классу во время уроков, в том числе вместе с учениками, вставал на парту ногами и лаял в подъезде. В школе его прозвали «квадробером».
Мнения красноярцев разделились — кто-то поддерживает учителя и пишет, что детям хотя бы будет интересно ходить на уроки с таким необычным преподавателем, другие, наоборот, осуждают мужчину и просят держать детей подальше от такого педагога.
У преподавателя Виктора Касьянова есть свой Telegram-канал — называется он «фшизика-9», там чуть больше ста подписчиков. Помимо домашних заданий и способов решения задач по физике, там он выкладывал свои стримы с YouTube, а также активно зазывал детей на литературные вечера — проходили они в «коморке» за актовым залом школы №147.
В этом же канале есть пост от 10 октября, где преподаватель сообщает о своем увольнении из школы.
«Так получилось, что сегодня я работаю в школе №147 последний день. Если не хотите приходить на урок, то не приходите. „Энки“ ставить никому не буду (если в журнале будет стоять, то это поставил кто-то другой). Всем, кто придет, буду рад. Также в 15:30 можно будет в последний раз встретиться в коморке, что за актовым залом, почитать стишки, полаять, потанцевать», — пишет Виктор Касьянов.
Также он выложил прощальное фото, где на доске написана фраза «Не держу зла» (ранее в управлении образования сообщали, что учитель уволился по собственному желанию).
15 октября преподаватель попросил бывших учеников прислать ему «интересные видюшки или фотки с его участием».
«Кто-то переслал видосы, но не мне…», — написал педагог.
Бывшие ученики прислали в нашу редакцию видео, как педагог на уроке засовывает в рот пластилин и ходит так по классу. Детей это веселит. Напомним, что ранее в управлении образования объясняли странное поведение учителя проведением «своеобразных физминуток».
«Также он может молча лечь на пол лицом в пол и заставляет учеников так же ложиться и лежать», — говорит его бывшая ученица.
А на этом видео мужчина соревнуется с собакой, кто громче лает.
«ПМ» пытался связаться с самим педагогом, но трубку он не взял, а на сообщения корреспондента не ответил.
Судя по информации из открытых источников, у Касьянова 6 лет преподавательского стажа. В 2009 году он окончил философский факультет МГУ им. Ломоносова по специальности религиовед, а в 2017-м — институт филологии Московского педагогического госуниверситета по специальности «методика преподавания литературы». В 2017-м же году окончил курсы преподавателя физики по системе дистанционного обучения «Педкампус».
На сайте репетиторов указано, что занятия у Виктора Касьянова стоят от 500 рублей за час. Он может как просто подтянуть по физике, так и подготовить школьников к ОГЭ и ЕГЭ. У него ни одного отзыва, а за год ему подобрали только четырех человек.
«Работаю в школе учителем физики третий сезон (в прошлом году готовил нескольких учеников к ОГЭ и ЕГЭ); также четыре сезона был школьным учителем литературы», — пишет о себе преподаватель.