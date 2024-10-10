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Юрист

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Октябрь
Что грозит 13-летней школьнице, зарезавшей сестер? Ответ юриста
В Тольятти 13-летнюю девочку подозревают в убийстве двух малолетних сводных сестер. Юрист прокомментировала эту ситуацию и возможные последствия.
10 октября, 09:08
Июль
Красноярец отсудил 600 тысяч за навязанную в автосалоне услугу
В Красноярске юрист отсудил у автосалона пятикратную стоимость навязанной услуги. Ему удалось взыскать больше 600 тысяч рублей.
22 июля, 10:42
В Красноярске скандальная юристка хочет судиться с МЧС из-за смс-оповещений
Красноярская юристка Оксана Яковлева требует от МЧС удалить свой номер из базы рассылки смс-оповещений. Женщина устала от предупреждений о непогоде и купании в неположенных местах.
18 июля, 09:32
Март
Красноярцы жалуются на цветочные — букеты завяли через день. Можно ли вернуть деньги?
12 марта, 02:19
Февраль
Фигурантку дела Малиновского Наталью Довжанскую выпустили из СИЗО
2 февраля, 05:59
Январь
Телеведущая и юрист Катя Гордон защищает фигурантку дела Малиновского Довжанскую
30 января, 02:21
Сборщиков подписей за выдвижение Надеждина выгоняют из ТЦ. Законно ли это?
24 января, 12:01

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