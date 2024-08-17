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Август
Проектировавшая метро Красноярска компания Митволя собирается банкротиться
17 августа, 04:38
В Красноярске на дорожных подрядчиков подали в суд из-за срыва гарантийных работ
9 августа, 10:17
Июль
Депутата Сергея Натарова допросили по делу Александра Глискова. Что он рассказал
31 июля, 07:16
Экс-мэра Красноярска Сергея Ерёмина допросили по делу Глискова. Что он рассказал
30 июля, 03:43
В суде над Глисковым допрашивают экс-мэра Красноярска Сергея Еремина
29 июля, 08:37
Бывший помощник Глискова и прокурор поссорились в суде из-за вопросов
23 июля, 10:51
«Мне пояснить нечего»: мэр Красноярска Логинов снова не пришел в суд по делу Глискова
23 июля, 06:42
Вице-губернатор Сергей Пономаренко пришел в суд по делу Глискова
23 июля, 04:34
Глисков сломал ребро на входе в здание суда. В СИЗО дали только обезболивающие
23 июля, 04:17
В травмпункте отказались комментировать состояние Глискова
В травмпункте отказались сообщать подробности о состоянии депутата краевого заксобрания Александра Глискова. Он упал на входе в здание суда и травмировался.
22 июля, 10:12
Александра Глискова увезли из суда в травмпункт. Заседание отменили
22 июля, 04:58
Июнь
Когда станет известно, поднимут ли цены на проезд?
26 июня, 01:19
Нож, шприц и электрошокер: приставы рассказали, что жители края хотели пронести в суд
Приставы рассказали, какие предметы жители Красноярского края пытались пронести на заседания в судах в 2024 году.
20 июня, 03:05
Глисков позвал в суд мэра Логинова и вице-губернатора Пономаренко
10 июня, 10:35
Экс-замгубернатора Лапшину запросили 6 лет за махинации с метро. А Мандрову — 12 лет
7 июня, 07:56
Жена Слонова сделала афишу-приглашение на суд художника с той самой неваляшкой
5 июня, 01:27
Май
На суде над Глисковым допросили осужденного экс-депутата Титова
20 мая, 09:17
Адвокаты Глискова допросили главного свидетеля обвинения Юсубова. Что он рассказал
8 мая, 06:25
На какие вопросы Глискова ответил Юсубов? И почему не сообщил в полицию о взятке?
7 мая, 02:46
Глисков назвал свидетелей по своему делу. В списке — Усс, Еремин, Кулеш и другие
6 мая, 08:47

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